Kuryenin motosikletinden sipariş yemekleri çaldı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da, bir kişinin, fast food zincirinde çalışan kuryenin motosikletinden sipariş yemekleri çaldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Merkez Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi Bülent Angın Caddesi üzerinde bir fast food firmasının kuryesi, sipariş teslim etmek için motosikletini park etti. Kuryenin motosikleti bırakıp gitmesini bekleyen hafif ticari araçtaki bir kişi, soğukkanlı hareketlerle araçtan inip kutudaki sipariş yemekleri sepetten çaldı. Hırsız, tekrar araca bindikten sonra sürücünün ilerlemesiyle uzaklaştı.

Geri döndüğünde siparişlerin kutuda olmadığını gören kurye, büyük şaşkınlık yaşadı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepki çekti.

