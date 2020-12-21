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Kuryeye çarpan araç kaçtı, kurye yerde acı içinde kıvrandı

21.12.2020 01:17 | Son Güncelleme:
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Bayrampaşa O-3 yolu üzerinde seyir halinde olan kuryeye arkadan gelen araç çarparak kaçtı.

Bayrampaşa O-3 yolu üzerinde seyir halinde olan kuryeye arkadan gelen araç çarparak kaçtı. Motor sürücüsü kaza sonucunda yaralandı.
Kaza akşam saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 yolu üzerinde yaşandı. Plakası alınamayan bir araç 34 JL 6949 plakalı motokuryeye çarparak yere düşemesine neden oldu. Kazada bacağından ve boynundan yaralanan Abdurrahman G. ambulans gelene kadar yerde acı içinde kıvrandı. Sürücüye ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Motosiklete vurup kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Kazayı gören bir vatandaş “Vurup kaçtı. Ben arkadan geliyordum. Benim odaklandığım nokta motorcunun düşmesiydi. Motorcuya yardım ettim. Arabadan parçalar var zaten inşallah yardımcı olurlar.” şeklinde konuştu.

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