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Kuryeyi evinde alıkoymuştu! İpek Hattat’a ikinci ceza şoku

01.01.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Evinde moto kurye Renas Demirbaş’ı alıkoyduğu iddiasıyla 5 ayrı suçtan 32 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iş insanı İpek Hattat'ın davasında yeni gelişme! Evinde kuryeyi alıkoyduğu iddiasıyla 1 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılan İpek Hattat, kuryenin patronu Halil Cömert’e karşı işlediği suçtan da yargılandı. Hattat’a 50 gün hakaret ve 20 gün tehdit suçundan adli para cezası verildi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Kuryeyi evinde alıkoymuştu! İpek Hattat’a ikinci ceza şoku

Bir holdingin yönetim kurulu üyesi İpek Hattat, tabletinin ekranı kırılınca bir servise göndermiş, tablet yeniden arıza yapınca ilgili şirket Hattat'ın evine kurye göndermişti. Kurye Renas Demirbaş, eve girince kapı arkasından kilitlenmiş, ardından küfür ve hakaretlere uğramıştı.

"EVİNDE ALIKOYUP KÖPEK DIŞKISINA OTURTMAYA ZORLADI"

Sabah'tan Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Demirbaş, evde alıkonulduğu sırada İpek Hattat tarafından hakaretlere maruz kaldığını, köpek dışkısının üstüne oturmaya zorlandığını söylemişti. İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından hakkında açılan dava sonrası İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Hattat, 'hürriyeti tahdit', 'mala zarar verme' ve 'hakaret' suçlarından toplam 1 yıl 9 ay 20 gün hapis ve 1500 TL adli para cezasına çarptırıldı.

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SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİ

Hattat hakkında, kuryeye karşı işlediği suçtan yargılaması yapılırken bir de kuryenin patronu Halil Cömert'e hakaret ve tehditler savurduğu iddiasıyla dava açıldı. Hattat ise "Suçlamayı kabul etmiyorum. Benim de tarafıma iftira atılıp hakaret ve tehditte bulunuldu.

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CEZA ERTELENDİ

Ayrıca dolandırıldığım için de şikayetçiyim" dedi. Mahkeme yargılama sonrası Hattat'a, Cömert'e karşı hakaret suçunu işlediği gerekçesiyle 90 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmederken, 'tehdit' suçundan ise 30 gün para cezası verildi. Mahkeme cezasında indirim yapılan Hattat'a, 50 gün hakaret ve 20 gün tehdit suçundan verilen adli para cezası için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.
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"BANA DOLANDIRICI DEDİ"

Yargılamada patron Halil Cömert, şu ifadeleri kullandı: "Tabletin tamiri yapıldı. Sağlam bir şekilde şoföre teslim ettik. Bir gün sonra tablet bozuldu diye arandık. Ben de getirildiği takdirde tamirin yapılacağını söyledim, 'Hayır siz gelip alacaksınız' dedi. Toplantıdaydım, elemanım aradı beni, 'Abi burada sorun' var dedi.

Arkadan 'Bunlar dolandırıcı' sesleri geliyordu. Ben de 'Çık gel' dedim. Sonrasında defalarca aradım fakat Renas'a ulaşamadım. Hattat, 'Yiyorsa karşıma çık, dolandırıcı' diyerek hakaret ve tehditler savurdu. Şikayetçiyim."


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