Kurz: Avusturya'nın değerlerine yönelik nefret eylemi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, İslamcılığa karşı mücadaleyi kararlılıkla yürüteceklerini açıkladı. Kurz, Viyana'da dört kişinin öldüğü, 15 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin olarak bu sabah halka hitaben bir konuşma yaptı.

Kurz, "Bu medeniyet ile barbarlık arasındaki bir mücadele ve bu mücadeleyi tüm kararlılığımızla yürüteceğiz" dedi. Avusturya Başbakanı, saldırgan veya saldırganların Avusturya'nın "temel değerlerine, hayat tarzına ve demokrasisine yönelik nefret" ile eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bunun "Hristiyanlar ile Müslümanlar veya Avusturyalılar ile göçmenler arasındaki bir anlaşmazlık" olmadığını vurgulayan Kurz, bunun barışa inananlar ile savaş isteyenler arasındaki bir mücadele olduğunu dile getirdi.

Bunun "açık bir şekilde İslamcı bir saldırı" olduğunu belirten Kurz, "Teröristlerin bizi sindirmesine izin vermeyeceğiz" dedi. Kurz, olayın failleri ve olası azmettiricilerine yönelik soruşturmanın sürdüğünü, bu kişilerin bulunarak gereken cezanın verileceğini ifade etti.