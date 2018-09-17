Kurz ve Macron Paris’te Görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve AB dönem başkanı Avusturya’nın Başbakanı Sebastian Kurz, göçmen krizi ve internet devlerinden vergi alınmasını öngören Avrupa Komisyonu kararını görüşmek üzere 19-20 Eylül’de Avusturya’nın Saşzburg kentinde toplanacak kritik zirve öncesinde Paris’te bir araya geldi. Görüşme öncesi, Elysee Sarayı’nın girişinde açıklama yapan iki lider, Avrupa Birliği’nin 19-20 Eylül’de Salzburg’da yapılacak zirve ile Aralık ayı sonunda yapılacak AB-Afrika zirvesini konuşacaklarını açıkladı. Avrupa Birliği, zirvede Afrika ülkeleri ile AB arasında kurulan "Frontex" adı verilen sınır kontrol noktalarının güçlendirilmesini, 2020 yılına kadar Frontex’lerin 10 bin sınır polisi tarafından korunmasını, sınır ülkelerine göç krizini yönetebilmesi için destek verilmesini ve göçmenlerin geldikleri Afrika ülkeleri ile diyaloğa geçilerek göç akınının azaltılması planını ele alacak. Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Bir taraftan sığınma hakkı gibi Avrupa değerlerini de koruyarak, sınır korumasını daha da güçlendirmek ve göçmenlerin geldiği ülkelerle diyaloğa geçerek daha güçlü bir denetim sağlamalıyız" diye konuştu. Macron, yasadışı olarak Avrupa’da bulunan ve sığınma başvurusu kabul edilmeyen göçmenlerin de hızla sınır dışı edilmesi gerektiğini dile getirdi. Avusturya’nın savunduğu "yasadışı göçle mücadele ve dış sınırların güçlendirilmesi" fikrine de destek verdi.

"GAFA düzenlemesi hızla yapılacak" Macron ve Kurz, Avrupa Komisyonu’nun hazırladığı ve Avrupa Parlamentosu’nun da yeşil ışık yaktığı "internet devlerinden vergi alınmasına ilişkin" yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını istediklerini açıkladı. Avusturya’nın 32 yaşındaki Başbakanı Kurz, "Her ikimiz de, geçtiğimiz hafta Viyana’da yapılan AB Maliye Bakanları toplantısında bu konuda ilerleme olmasından dolayı memnunuz. Umuyorum, bu yıl sonuna doğru, internet devlerinin vergilendirilmesine ilişkin yasal düzenlemenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını umud ediyorum" dedi. Macron da, "Bu konuda 3 ay içerisinde bir çözüm bulıunulacağına inanıyorum" diyerek Avrupa Konseyi tarafından hazırlanan metnin, Avrupa dijital pazarının işleyişi açısından önemli olduğunu dile getirdi. Macron, "Paris’in uzun süredir bir çözüm bulunabilmesi için çalıştığını ve Avrupalı firma ve yurttaşların bunun beklentisi içinde olduklarını" da söyledi. OECD nezdinde müzakerelerini sürdüren Avrupa Komisyonu, yıl sonu gelmeden hızlı bir şekilde Google, Apple, Facebook ve Amazon’un Avrupa’daki karları üzerinden yüzde 3 oranında vergi alınmasını öngören bir metin hazırlamak için çalışıyor. AB Komisyonu özellikle kişisel bilgilerin satışı ve reklam falaiyetlerine vergi getirmeyi planlıyor.