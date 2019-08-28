HABER

Kuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 12:29 | Son Güncelleme

EDİRNE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, çelik halatla ağaca bağlanan LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi.

Kuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişler

Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-EDİRNE'de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, çelik halatla ağaca bağlanan LPG tankı içerisine gizlenmiş, kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirildi.
Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bağlı av koruma ekipleri, kaçak avlanmaya yönelik yürüttükleri çalışmalar sırasında ağaca çelik halatla bağlanmış LPG tankı buldu. LPG tankını açtıklarında da kaçak kuş avcılığında kullanılan ses düzeneği ele geçirdi.
El konulan düzenek, incelenmek üzere müdürlüğe götürülürken, düzeneği yerleştirdiği belirlenen 1 kişi hakkında işlem yapıldı.
Ele geçirilen düzenekle ilgili Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Müdürlüğümüz Av Koruma ekipleri pes dedirtecek bir teyp düzeneği buldu. Araç tüpü içine yerleştirilen teyp düzeneğini, ağaca, ekiplerin almaması için çelik halatla bağladılar. Ancak unuttukları bir şey vardı. Ekiplerimiz her ne koşulda olursa olsun teybe el koymuş ve bir kişiye işlem yapmışlardır" denildi.

FOTOĞRAFLI

Kuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişlerKuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişlerKuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişlerKuş avlamak için LPG tankına ses düzeneği yerleştirmişler

Caretta carettalar, turistlerle yüzdü Caretta carettalar, turistlerle yüzdü
Rus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştıRus kadının boğazına bıçak dayayıp, çantasını almaya kalkıştı
Bacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılarBacaklarından vurup, para dolu çantayı alarak kaçtılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

'Ne Davutoğlu'su, Yeniden Refah Partisi geliyor'

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Eşinden şiddet gören kardeşini kurtardı, sonra ortalık karıştı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Ömür Gedik'ten tartışma yaratan 'şort' paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

Hadise’den “Benim hayatım benim vücudum” paylaşımı

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

İstanbul'da lüks otelde silahlı kavga!

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

Korkunç olay! Cinsel istismar, darp, mermi yutturma...

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.