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Kuş avlamak isterken akrabasını yaraladı

18.01.2021 10:39 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde havalı tüfekle kuş avlamaya çalışan 21 yaşındaki genç, yanlışlıkla akrabasını yaralayarak hastanelik etti.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesinde meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde havalı tüfekle kuş avlamaya çalışan 21 yaşındaki genç, yanlışlıkla akrabasını yaralayarak hastanelik etti.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Çayırköy Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. (21) isimli bir genç, havalı tüfekle kuş avlamaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçmekte olan akrabası olan E.K. (65) isimli yaşlı kadını görmeyen genç, ateş ederek yanlışlıkla akrabasını yaraladı. Ateş ettiği yerde akrabasının olduğunu fark eden genç, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı kadın, tedavi edilmek üzere Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaşlı kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, akrabasını yanlışlıkla yaralayan M.K. isimli genç ise, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Gencin ateşlediği havalı tüfeğe el koyan jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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