Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç, sabah saatlerinde mahalleye kurulan 1098 Nolu sandıkta oylarını kullandı.

Muhtar Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirtip, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi.

Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. (DHA)

