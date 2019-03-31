HABER

Küs baba-oğul birbirine rakip oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 11:47 | Son Güncelleme

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Heceler Mahallesi'ne bir süredir küs olan muhtar adayı baba ve oğlu, oylarını kullandı. Orhangazi ilçesinin 210 seçmenli Heceler Mahallesi'nde mevcut muhtar Ali Sevinç, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde ikinci dönem muhtar olabilmek için yeniden aday oldu. Babasıyla uzun süredir küs olan oğlu Zafer Sevinç de muhtarlığa adaylığını koydu.

Yaklaşık 2 aydır seçim çalışmalarını sürdüren baba Ali Sevinç ile oğlu Zafer Sevinç, sabah saatlerinde mahalleye kurulan 1098 Nolu sandıkta oylarını kullandı.

rakip-olan-muhtar-adayi-baba-ve-oglu-oylarini-kullandi-_1508_dhaphoto2

Muhtar Ali Sevinç, seçim gününün gelip çattığını belirtip, mahalleleri için hayırlı olması temennisinde bulundu. Ali Sevinç, "7 muhtar adayımız var. Vatandaşlarımız tercihini kullanacak. Diğer adaylarla da uzaktan da olsa akrabalıklarımız var. Hayırlı olsun" dedi.

rakip-olan-muhtar-adayi-baba-ve-oglu-oylarini-kullandi-_1508_dhaphoto1

Oğlu Zafer Sevinç ise "Biz çalışmalarımızı yaptık. Şimdi kararı mahalle sakinlerimiz verecek. Mahallemiz için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. (DHA)

Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!Kendi ölümünü bilen kahinden şoke eden Türkiye kehaneti!
Ak Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atilla oyunu kullandıAk Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı Atilla oyunu kullandı
Engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar da sandığa gittiEngelli, yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşlar da sandığa gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa seçim 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi

En Çok Okunan Haberler

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Kocasının isteğini kabul etmedi! Korkunç işkence olayı...

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun yanında inanılmaz kaza!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

Sezen Aksu oy kullanamadı!

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

31 Mart yerel seçimde bu oylar kabul edilmeyecek

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Diyarbakır’da muhtar adayları arasında kavga: 2 yaralı

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Sandığa böyle gitti! Tekirdağ'da şaşırtan manzara

Günlük burç yorumları 31 Mart Pazar (Mart ayı burç yorumları)

Günün burç yorumları

Seçim görevlilerini taşıyan minibüs yolda kaldı!

Seçim görevlileri mahsur kaldı! Ekipleri harekete geçiren ihbar

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Hollanda'dan geldiği Bodrum'da uyuşturucuyla yakalandı

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

Alev topuna döndü! Caddenin ortasında korkutan anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.