HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuş çarpan Eurofighter Typhoon savaş uçağının pilotu, kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı

Kuş çarpan Eurofighter Typhoon savaş uçağının pilotu, kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı

23.01.2025 23:32
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BRICS Zirvesi'nde TUSAŞ mesajı: Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını perçinlemiştir

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

MSB, Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik icra edilen hava harekatlarıyla 47 hedefin başarıyla imha edildiğini bildirdi

İçerik devam ediyor
23.01.2025 23:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağının pilotu, kuş çarpması sonucu kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak acil iniş yaptı.

İngiltere'de Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait Eurofighter Typhoon tipi savaş uçağına Kuzey Denizi üzerinden uçuş yaptığı sırada kokpit bölümüne kuş çarptı.

Ekran görüntüsü 2025-01-23 232649

Kazanın ardından pilot, kokpit bölümünü saran kanopiyi fırlatarak Lincolnshire'daki hava üssüne acil iniş yaptı.

Ekran görüntüsü 2025-01-23 232627

Yetkililer, pilotun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklayarak, kanopisi olmayan jete başka bir jetin üsse kadar eşlik ettiği ve uçuşun çok alçaktan ve yavaş bir hızda yapıldığını ifade etti. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Galatasaray, Ahmed Kutucu'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Galatasaray, Ahmed Kutucu'da mutlu sona ulaştı! İşte sözleşme detayları...

Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu

Trump birçok kararnameye imza atmıştı! Yargıdan ilk engel geldi, yürütme durduruldu

Gerekçeli karar: 'Kurtarma imkanları varken ölmesine rıza gösterdiler'

Gerekçeli karar: 'Kurtarma imkanları varken ölmesine rıza gösterdiler'

78 cana mezar olan Grand Kartal Otel'den tepki çeken mesaj

78 cana mezar olan Grand Kartal Otel'den tepki çeken mesaj

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

Otel banyosundan sarkan ipi çekti! "Bir anda telefon çaldı"

Fatih Portakal "Hayırlısı olsun" demişti! Meral Akşener cephesinden o iddiaya yanıt geldi

Fatih Portakal "Hayırlısı olsun" demişti! Meral Akşener cephesinden o iddiaya yanıt geldi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Stanley indirimi başladı! İşte "İyi ki aldım!" diyeceğiniz termoslar

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

"Ne giysem?" derdine son verecek Levis'in çok satan parçaları burada!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.