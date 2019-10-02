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'Kuş cenneti' Acıgöl'de flamingo şöleni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:18 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA) - AFYONKARAHİSAR'ın Başmakçı ilçesinde bulunan ve 'kuş cenneti' olarak bilinen Acıgöl'de toplanan flamingolar, havadan görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük kuş göç yollarından biri olan Başmakçı'daki Acıgöl, sonbahar ile birlikte kuşlarla doldu. Flamingolar başta olmak üzere toy kuşu, akça cılıbıt, kılıçgaga ve gülen sumru gibi kuşlar Acıgöl'de, son dönemde sıklıkla görülmeye başlandı. Doğa Koruma ve Milli Parklar 5'inci Bölge Müdürlüğü'nce flamingoların gölün üzerindeki uçuşu, havadan görüntülendi.

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