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Kuş cenneti Akkaya Barajı eski günlerine kavuşacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 11:12 | Son Güncelleme

Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği barajın, Niğde Belediyesince yaptırılan ileri biyolojik arıtma tesisi ve temizlik çalışmalarından sonra yeniden kuş gözlemcilerinin uğrak yeri haline gelmesi bekleniyor - Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir: - "Akkaya Barajı, turizme, en başta kuşlara ve doğaya katkı sağlayacak, eski ihtişamına dönecek" - "Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra barajda su sporları yapmaya başlayacağız"

NİĞDE (AA) - ABDULLAH ÖZKUL - Türkiye'deki 485 kuş türünden 224'ünün gözlendiği Akkaya Barajı, Niğde Belediyesince yaptırılan ileri biyolojik arıtma tesisi ve temizlik çalışmalarının ardından hem kuşlara doğal ortam sunacak hem de turizme katkı sağlayacak.

Kuşların göç güzergahında bulunan ve mevcut arıtma tesisinin yetersiz kalmasıyla sudaki kirlilik oranı artan Akkaya Barajı, belediye tarafından yaptırılan ileri biyolojik arıtma tesisiyle yeniden temizlenecek.

Yaklaşık 140 milyon liraya mal olacak tesisin, gelecek yıl haziranda faaliyete geçirilmesi hedefleniyor. İçme suyu kalitesinde arıtma gerçekleştirebilecek tesis, Türkiye'de görülen 485 kuş türünden 224'üne ev sahipliği yapan barajı yeniden eski ihtişamına kavuşturacak.

Böylece barajda azalan kuş popülasyonunun yükselmesiyle bölgenin yeniden kuş gözlemcilerinin uğrak yeri haline gelmesi bekleniyor.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AA muhabirine, ileri biyolojik arıtma tesisinin Niğde'ye tek kalemde yapılan en büyük yatırım olduğunu söyledi.

Tesisin temelinin ocakta atıldığını belirten Özdemir, şöyle konuştu:

"Birkaç ay içinde betonarme yapısı tamamlanacak, Haziran 2020'de de faaliyete geçmiş olacak. Niğde için çok önemli bir proje. Mevcut arıtmamız yetersiz geldiği için koku problemi oluyordu. Yeni yapılan artırma tesisi, yaklaşık 400 bin nüfusa yetecek. Bugünkü nüfus projeksiyonunu göz önüne alırsak 2045'e kadar Niğde'nin bütün arıtma sorununu çözecek bir tesis. Tesis, Avrupa standartlarının çok üstünde."

- "Su sporları yapmaya başlayacağız"

Özdemir, Akkaya Barajı'na yerli ve yabancı kuş gözlemcilerinin geldiğini, tesisin tamamlanmasının ardından bölgede turizme büyük katkı sunacağını ifade etti.

Tesisin en büyük katkısının ise kuş çeşitlerini koruma ve sayısını artırmaya yönelik olacağını vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"Akkaya Barajı 200'ün üzerinde kuş türüne ev sahipliği yapacak. Turizme, en başta kuşlara ve doğaya katkı sağlayacak, eski ihtişamına dönecek. Yanında üniversitemiz var. Onlara farklı alanlarda hizmet edecek. Temizleme işlemi tamamlandıktan sonra barajda su sporları yapmaya başlayacağız. Bu tür farklı etkinliklere de eve sahipliği yapacak. Hem halkımızın hem de öğrencilerimizin faydalanabileceği Akkaya Barajı'na çok daha farklı anlamlar katacağız."

Kurulacak bir megavatlık güneş enerji santraliyle tesisin kendi elektrik ihtiyacını karşılayacağını dile getiren Özdemir, ihtiyaç halinde aynı büyüklükte bir arazinin daha ayrıldığını sözlerine ekledi.

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