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Kuş cenneti tanınmaz halde! Toprak bile çatladı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2020 11:48 | Son Güncelleme

Van'ın Özalp ilçesindeki 'kuş cenneti' Akgöl, kuraklık nedeniyle tanınmaz halde. 407 hektarlık alana sahip olan ve ilkbahar mevsiminde su dolduğu için birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, şimdilerde aşırı sıcaklardan dolayı tamamen kurudu.

Kuş cenneti tanınmaz halde! Toprak bile çatladı

Türkiye’de başta flamingolar olmak üzere birçok yaban kuş türüne ev sahipliği yapan Akgöl, aşırı sıcaklık ve kuraklıktan dolayı tamamen kurudu. Özalp ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 343 metre yükseklikteki 407 hektarlık alana sahip Akgöl, yağış olmaması ve sıcaklığın etkisi sonucu yaşanan kuraklık sebebiyle adeta çöle döndü.

YAŞAM TAMAMEN YOK OLDU

Tuz oranının yüksek olduğu göl kurduktan sonra beyaza bürünürken, yaşam ise tamamen yok oldu. Daha önceki yıllarda kısmen kuruyan gölün bu yıl tekrar tamamen kuruması bölge halkını endişelendirdi. Kuruyan gölü görüntülemeye giden İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi ise gölü otomobille boydan boya geçti. Havadan görüntülenen Akgöl’de kuraklığın boyutu gözler önüne serildi.

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'AKGÖL GÖÇMEN KUŞLARIN DİNLENME TESİSİYDİ'

İHA muhabirine konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Akgöl’ün tamamen kurumasının ardından göçmen kuşların daha sulak alanlara göç ettiğini belirtti. Akgöl’ün göçmen kuşları için dinlenme ve üreme bölgesi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Aslan, “Van’ın Özalp ilçesinde bulunan Akgöl, kuşlara bahar ve yaz aylarında ev sahipliği yapmaktadır. Gölün dışarıya açılışı olmadığı, beslenmesi de kar sularına bağlı olduğu için yaz aylarının sonlarına doğru kurumaya başlamaktadır. Gölün kurumasıyla birlikte burada yaşayan kuşlar daha sulak alanlara göç etmektedir. Bu göl aynı zamanda göçmen kuşları için bir dinlenme tesisidir. Kuşlar buradaki gerekli ihtiyaçlarını görüyor. Bazı kuşlar ise bahar mevsiminde buradaki üremelerini yaparak yavrularıyla birlikte daha sonra göçmektedir” dedi.

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'TUZLU SUDAN DOLAYI BEYAZA BÜRÜNDÜ'

Bölgede gerekli incelemeleri yaptıklarını ifade eden Aslan, göl suyunun tuzlu olmasından dolayı kuruduktan sonra beyaza büründüğünü söyledi. Gölde yaşamın son bulduğunu dile getiren Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akgöl’ün suyu tuzlu olması nedeniyle kuruduktan sonra beyaza bürünmektedir. Tamamen kuruyan gölde yaşama dair bir iz görünmemektedir. Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğü olarak hem bahar mevsiminde hem de gölün kurumasıyla birlikte son bulan yaşam sürecinde buradaki kontrollerimizi yapmaktayız. Burada ölü kuşların olup olmadığı, olası olumsuz durumlarda ise gelecek yıllar için rapor haline getirmektedir. Böylece hazırlanan raporlar çerçevesinde önlemler almaktayız.”

İHA

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