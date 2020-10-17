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Kuş cenneti Yayla Gölü'nde korkutan görüntü! 20 yılın en düşük su seviyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2020 09:41 | Son Güncelleme

Denizli'nin Buldan ilçesinde 182 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan, 'kesin korunacak hassas alan' durumundaki Yayla Gölü'nde yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandı. Buldan ilçesinin Süleymanlı Mahallesi'nde çam ağaçları arasındaki Yayla Gölü'ndeki su seviyesi, kuraklık nedeniyle endişe verici düzeyde düştü.

Kuş cenneti Yayla Gölü'nde korkutan görüntü! 20 yılın en düşük su seviyesi

Etrafı çam ağaçları ile kaplı olan ve doğal güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktaları arasında bulunan 466 dekar alana yayılan Yayla Gölü'nde su seviyesi, kıyıdan yaklaşık 30 metre çekildi. Dört mevsim ziyaretçi çeken 188 çeşit bitki, 158 çeşit kuş türüne ev sahipliği yapan gölün kuruyan kısımlarında, bölgeye gelen ziyaretçiler yürüyüş yaptı. Eskiden su üzerinde yüzen kazların toprak üzerinde gezindiği, küçükbaş hayvanların da gölün kuruyan kısmında otladıkları görüldü.

'SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ'

Buldan Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Sait Yalçın, göldeki su seviyesinde ciddi bir düşüş meydana geldiğini belirterek, "Yayla Gölü'nde Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre derinlikte 130 santimetre bir düşüş meydana geldi. Bu son 20 yılın en düşük seviyesi. Kış mevsiminde kar yağışları ile birlikte gölün eski seviyesine gelmesini bekliyoruz" dedi.

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'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'

Ziyaret için göle gelenlerden Sahire Oltulu, karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadıklarını ifade ederek, "Aksaray'dan Denizli'de eğitim gören kızımın yanına geldim. Burada çok güzel göl var dediler. İnternetten fotoğraflarına baktık. Çok beğendik ve burayı gezmeye geldik. Suların ciddi miktarda çekildiğini gördük. Biraz hayal kırıklığına uğradık. Göl çevresinde çok fazla kuş var. İnşallah bölge yağış alır ve göl eski haline döner" dedi.

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Buldan'da yaşayan Ömer Hız, "Eskiden gölün su seviyesi yüksekti. Bu yıl su miktarında çok çekilme yaşandı. Kuraklık nedeniyle gölün eski manzarasıyla arasında ciddi bir fark var. Eskiden de kuraklık olurdu ancak su bu kadar çekilmezdi. Kış mevsimindeki yağışlarla birlikte su seviyesinin yükselmesini bekliyoruz" diye konuştu.

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(DHA)

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