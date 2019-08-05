'Kuş Cenneti' yeni evli çiftlere doğal stüdyo oldu

Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/SAMSUN, (DHA)- SAMSUN'da bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kuş gözlemcileri ve bilim insanlarının yanı sıra düğün fotoğrafçıları ile yeni evlenen çiftlerin de ilgisini çekiyor. Gelin ve damatlar, düğün fotoğraflarını çektirmek için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tercih ediyor. Türkiye'nin en önemli sulak alanlarından olan ve 2016'da UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, düğün fotoğraflarını çektirmek isteyen birçok gelin ve damadın cazibe merkezi haline geldi. 19 Mayıs, Bafra ve Alaçam ilçelerinin sınırlarında yer alan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, doğal güzellikleri sebebiyle yoğun ilgi görüyor. 'FOTOĞRAF İÇİN İL DIŞINDAN GELİYORLAR' Kentte fotoğrafçılık yapan Rıdvan Uzun, bölgede çekilen fotoğrafları sosyal medyadan gören birçok çiftin, düğün fotoğraflarını burada çektirmek için kendileri ile iletişime geçip, kente geldiğini söyledi. Uzun, "Samsun'da yaşayanlar burayı zaten biliyor. Ancak sosyal medya sayesinde, il dışındaki birçok kişi de buradan haberdar oluyor. Çevre illerde yaşayan birçok çift, düğün fotoğraflarını Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde çektirmek için buraya geliyor. Yoğun bir ilgi olduğunu söyleyebilirim. Burası doğası itibariyle biz fotoğrafçılar açısından da çok tercih edilen bir yer. Çok geniş ve farklı bir bitki örtüsüne sahip. Çok estetik fotoğraflar çekiyoruz. Bu yaz döneminde 50 düğün fotoğrafından 30'unu burada çektim" dedi. 'SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜK' Cihan-Habibe Ünal çifti de, düğün fotoğrafları için Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ni tercih ettiklerini ifade etti. Birçok arkadaşının düğün fotoğrafı için deltayı tercih ettiğini söyleyen Habibe Ünal (29), "Muhteşem ve kendine özgü doğası ile çok güzel fotoğraflar ortaya çıkıyor. Biz de en özel fotoğraflarımızın burada çekilmesini istedik. Burası muhteşem bir yer. Düğün fotoğraflarımız, sonsuza kadar bakıp mutlu olacağımız kareler. Fotoğraflarımızı burada çektirdiğimiz için çok mutlu olduk" diye konuştu. Cihan Ünal ise (33) "Sosyal medyada deltayla ilgili fotoğrafları gördük ve bunun üzerine düğün fotoğraflarımızın burada çekilmesini istedik. Burası son zamanlarda çok rağbet gören bir yer. Biz de fotoğraflarımız burada çekildiği için çok memnun kaldık" şeklinde konuştu. 356 KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR Samsun'da 356 kuş türünün yaşadığı, 56 bin hektarlık Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin korunması için, bölge geçen yıl Temmuz ayında araç girişine kapatıldı. 5 bin 174 hektarlık kısmı Yaban Hayatı Geliştirme Alanı olan ve Uluslararası Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altında bulunan deltada, irili ufaklı 20 göl ile büyük bataklık ve sazlık alanlar yer alıyor. Avrupa Kuş Alanları Envanteri'ndeki en önemli 4 kriterden 3'üne sahip olan kuş cennetinde, dünyada nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan 24 kuş türünün 15'i görülüp, kayıt altına alındı. Kızılırmak Deltası, göç sırasında Karadeniz'i doğrudan aşan kuş türleri için de yaşamsal önem taşıyor. Bölgedeki yaban hayatının korunması için fotoğraf çekimi yapılan alanda geçen yıl sınırlamaya gidildi.



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