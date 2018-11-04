Kuş Cenneti'nde 16 yılda 122 bin kuş halkalandı

Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Cernek Gölü kıyısında OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından 2002 ilkbahar döneminden bu yana kuş halkalama çalışmaları yaptıklarını, bugüne kadar 122 bin kuşa halka taktıklarını söyleyen Yavuz, her sene kuşların kışlama alanlarından üreme alanlarına gittikleri ilkbahar döneminde 15 Mart - 30 Mayıs tarihlerinde ve üreme alanlarından kışlama alanlarına göç ettikleri sonbahar döneminde 15 Ağustos - 30 Ekim tarihlerinde kuş halkalama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (Kuş bilimi) Araştırma Merkezince Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2002 yılından beri sürdürülen kuş halkalama çalışmalarında bugüne kadar 122 bin kuşa halka takıldığı belirtildi.

Bugüne kadar Kızılırmak Deltası'nda halkalanan kuş türlerinin farklı ülkelerde yeniden yakalandıklarını anlatan Yavuz, "İsrail, Finlandiya, Mısır, KKTC, Polonya, Ukrayna, Rusya, Suriye gibi ülkelerde, halkaladığımız kuşlar yeniden yakalanmış ve kaydedilmiştir. Bu dönem Rusya'da halkalanan bir küçük sinekkapan tarafımızdan tekrar yakalanmıştır." dedi.

Türkiye'nin en uzun süreli düzenli halkalama yapan istasyonu olduklarını vurgulayan Yavuz, 15 Ağustos'ta başladıkları sonbahar döneminde en çok söğütbülbülü, boz ötleğen, çıvgın, karabaş ötleğen ile kızılgerdanın yakalanarak halkalandığını belirtti.

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki en büyük deltası olan Kızılırmak Deltası'ndaki halkalama çalışmaları ile kuşların yaşam döngüleri, göç dinamikleri, konaklama süreleri, göç stratejileri gibi bilgilere ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları dile getirdi:

"UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu zengin flora, fauna ve doğal güzellikleriyle asıl listeye girmeye aday bir alandır. Delta, yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, su basar orman ve çayırları, kumullar gibi birçok habitatı içinde bulunduran delta, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda kuş halkalama çalışmalarımız sırasında kuşların yakalanıp gerekli ölçümleri alınıp tekrar doğaya bırakılıyor."