HABER

Kuş Cenneti'nde 16 yılda 122 bin kuş halkalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 13:27 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 2002 yılından beri sürdürülen kuş halkalama çalışmalarında 122 bin kuşa halka takıldı

UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ornitoloji (Kuş bilimi) Araştırma Merkezince Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2002 yılından beri sürdürülen kuş halkalama çalışmalarında bugüne kadar 122 bin kuşa halka takıldığı belirtildi.

OMÜ Ornitoloji Araştırmalar Merkezi görevlisi Doç. Dr. Kiraz Erciyas Yavuz, AA muhabirine, 2018 sonbahar döneminde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 78 türden 7 bin 28 kuşun halkalandığını belirtti.

Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda bulunan Cernek Gölü kıyısında OMÜ Ornitoloji Araştırma Merkezi tarafından 2002 ilkbahar döneminden bu yana kuş halkalama çalışmaları yaptıklarını, bugüne kadar 122 bin kuşa halka taktıklarını söyleyen Yavuz, her sene kuşların kışlama alanlarından üreme alanlarına gittikleri ilkbahar döneminde 15 Mart - 30 Mayıs tarihlerinde ve üreme alanlarından kışlama alanlarına göç ettikleri sonbahar döneminde 15 Ağustos - 30 Ekim tarihlerinde kuş halkalama çalışmalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Bugüne kadar Kızılırmak Deltası'nda halkalanan kuş türlerinin farklı ülkelerde yeniden yakalandıklarını anlatan Yavuz, "İsrail, Finlandiya, Mısır, KKTC, Polonya, Ukrayna, Rusya, Suriye gibi ülkelerde, halkaladığımız kuşlar yeniden yakalanmış ve kaydedilmiştir. Bu dönem Rusya'da halkalanan bir küçük sinekkapan tarafımızdan tekrar yakalanmıştır." dedi.

Türkiye'nin en uzun süreli düzenli halkalama yapan istasyonu olduklarını vurgulayan Yavuz, 15 Ağustos'ta başladıkları sonbahar döneminde en çok söğütbülbülü, boz ötleğen, çıvgın, karabaş ötleğen ile kızılgerdanın yakalanarak halkalandığını belirtti.

Türkiye'nin Karadeniz kıyısındaki en büyük deltası olan Kızılırmak Deltası'ndaki halkalama çalışmaları ile kuşların yaşam döngüleri, göç dinamikleri, konaklama süreleri, göç stratejileri gibi bilgilere ulaşmayı amaçladıklarını aktaran Doç. Dr. Yavuz, şunları dile getirdi:

"UNESCO Dünya Mirası geçici listesinde yer alan Kızılırmak Deltası, sahip olduğu zengin flora, fauna ve doğal güzellikleriyle asıl listeye girmeye aday bir alandır. Delta, yıl boyunca farklı kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. İrili ufaklı çok sayıdaki gölü, sazlık alanları, su basar orman ve çayırları, kumullar gibi birçok habitatı içinde bulunduran delta, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturuyor. Bu kapsamda kuş halkalama çalışmalarımız sırasında kuşların yakalanıp gerekli ölçümleri alınıp tekrar doğaya bırakılıyor."

- Kızılırmak Deltası

Samsun'un Bafra ilçesinde Kızılırmak'ın Karadeniz'e döküldüğü alanın da içinde yer aldığı 56 bin hektar genişliğindeki Kızılırmak Deltası, Türkiye'nin önemli sulak alanlarının başında geliyor. Sulak alanları 12 bin hektarı bulan, barındırdığı canlı türleriyle Türkiye'nin önemli doğal sistemlerinden birini oluşturan deltada bugüne kadar yaklaşık 140 kuş türünün ürediği belirlendi. Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, geçen yıl UNESCO'nun geçici listesine kabul edilmişti.

PARTNERSadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...Sadece Rusya'da! Dünyanın en tuhaf ülkesi...
Yeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi'ne Silikon Vadisi'nde  ödülYeni Nesil 112 Acil Çağrı Merkezi Yazılım Projesi'ne Silikon Vadisi'nde  ödül
Engelli Yarensu için verilen söz tutulmayınca öğretmen tepki gösterdiEngelli Yarensu için verilen söz tutulmayınca öğretmen tepki gösterdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kızılırmak deltası Kiraz Erciyas Yavuz Kuş Cenneti Kuş halkalama Samsun

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Bakan Ersoy açıkladı: Tek tek tespit ediliyor, yıkılacak

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

İlginizi Çekebilir

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Erdoğan'ı taşıyan uçakta rekor kırmıştı! Feci şekilde can verdi

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Bartın Devlet Hastanesi’nde büyük skandal! Soyunma odasında...

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Kocaeli'nde öğretmen ile öğrencisinin kafedeki görüntülerine soruşturma

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Yılmaz Özdil: Asrın liderimiz ağzından kaçırdı! Erdoğan'a yürekten katılıyorum

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

'MİLGEM F 513 Burgazada Hoşgeldin'

46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, bakın kaç kilo aldı...

46 dakikada 315 çöp şiş yiyen Ceren, bakın kaç kilo aldı...

İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

İlişki yaşadığı evli kadının uygunsuz görüntülerini çekip şantaj yaptı

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.