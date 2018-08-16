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Kuş cennetinde kaçak avcıya 10 bin lira para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2018 10:15 | Son Güncelleme

KAYSERİ'deki 301 kuş çeşidinin bulunduğu Sultansazlığı Milli Parkı’nda kaçak olarak avlanan kişiye, 9 bin 934 TL para cezası kesildi.

Kuş cennetinde kaçak avcıya 10 bin lira para cezası

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'deki 301 kuş çeşidinin bulunduğu Sultansazlığı Milli Parkı’nda kaçak olarak avlanan kişiye, 9 bin 934 TL para cezası kesildi.
​Osman ve Su İşleri Şube Müdürlüğü ekipleri, su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması sözleşmesi olan Ramsar'a tabi olan Sultansazlığı Milli Parkı’nda denetim yaptı. 301 çeşit kuş türünün yaşadığı tatlı ve tuzlu su dengesinin korunduğu parkta, kaçak avlanan bir kişi ekipler tarafından suçüstü yakalandı. Avcının yarı otomatik av tüfeğine ve avladığı 8 ördeğe el kondu. Ayrıca 9 bin 934 TL para cezası kesildi.

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Kuş cennetinde kaçak avcıya 10 bin lira para cezası

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