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Kuş cennetinde mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 13:29 | Son Güncelleme

Kırşehir'de kuşları izlemek için Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ne giden, ancak dolu yağışıyla araçları çamura saplanan 7 üniversite öğrencisi AFAD ekibi tarafından kurtarıldı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'in Mucur ilçesi sınırlarındaki Seyfe Gölü kıyısında mahsur kalan 7 üniversite öğrencisini AFAD ekibi kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde eğitim gören 7 öğrenci, Seyfe Gölü Kuş Cenneti'ndeki kuşları izlemek için iki araçla göl kıyısına gitti.

Öğrencilerin seyir terasında kuşları gözlemlediği sırada bölgede dolu yağışı başladı. Araçlarında yağışın dinmesini bekleyen öğrencilerin, dolunun devam etmesi üzerine kent merkezine dönmek için bindikleri araçları çamura saplandı.

Bölgede mahsur kalan öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve AFAD ekibi yönlendirildi.

AFAD ekipleri, yakın köyden bir traktörü de alarak göl kıyısına geldi. Araçlar, traktöre bağlanarak güvenli bir yere çekildi.

112 Acil Sağlık ekibi, araç içerisinde sinir krizi geçiren bir öğrenciye müdahale ederek sakinleştirdi.

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