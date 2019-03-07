Kuş cennetinde saklı nergis adasını keşfettiler

Adanalı kadın fotoğraf sanatçıları Gamze Bozkaya ve Tuba Akbayır, Akyatan Lagünü’nde ilkbaharı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçeğiyle bezeli gizemli adayı fotoğrafladı.

Fotoğrafçılar Gamze Bozkaya ve Tuba Akbayır, Adana’nın Karataş ilçesindeki Akyatan Lagünü’nde saklı kalmış nergis adasını keşfetti. Yüzlerce kuş türü ve deniz canlısının üreme bölgesi olan Akyatan’da foto safariye çıkan kadın fotoğrafçılar, ilkhabarı müjdeleyen mis kokulu nergis çiçeğiyle bezeli adayı vizörlerine yansıttı.

Ana karadan yüzlerce metre uzaktaki adaya tekneyle ulaşan Gamze Bozkaya ve Tuba Akbayır, kuş cennetindeki saklı hazineyi birçok açıdan görüntüledi. Akyatan’ın güzelliklerini kadrajlarına taşıyan fotoğraf sanatçıları, eserlerini sosyal medya ve blog sayfalarında da paylaştı.

Kuş cennetindeki saklı nergis adasında çektikleri fotoğraflardan oluşan bir sergi açmayı planladıklarını belirten Gamze Bozkaya, “Adana’nın güzelliklerini fotoğraf sanatıyla tanıtma serüvenimizde nergis adasının yeri bir başka olacak. Çünkü, tuzlu suyla çevrelenmiş küçük bir adada binlerce nergisin varlığını sürdürüyor olması çok gizemli. Bu büyülü atmosferi çıplak gözle görme fırsatı bulan sayılı insanlar arasında olduğumuz için çok heyecanlıyız. Fotoğraflarımızla Adana’nın bu güzelliklerini tüm dünyaya tanıtmak da bizler için gurur verici” diye konuştu.