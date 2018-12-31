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Kuş cennetindeki ördek katliamı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 21:42 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde kar maskeli 3 avcının 57 yeşilbaş ördeği öldürmesine tepkiler sürüyor - Samsun Valiliği: -"Üzüntü verici bir olayın tekrar yaşanmaması için denetimler daha da artırılmıştır" - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Suçluların yakalanması ve böyle olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin artırılmasının takipçisi olacağız"

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde 57 yeşilbaş ördeğin öldürülmesine tepkiler sürüyor.

Samsun Valiliğinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, katliama tepki gösterildi.

Açıklamada, katliamın "drone" ile devriye sırasında tespit edildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki yeşilbaş ördeklerin avlanması olayına karışan kar maskeli kaçak avcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz tarafından yapılan devriye hizmeti ve kontrollerde drone ile tespit edilmiş olup yakalanmaları için çalışmalar devam etmektedir.

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde ve diğer doğal yaşam alanlarında böylesine üzüntü verici bir olayın tekrar yaşanmaması için denetimler daha da artırılmıştır."

- "Takipçisi olacağız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek, "Samsun olarak, korunması ve dünyaya tanıtılması için büyük emek verdiğimiz Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’ndeki yeşilbaş ördeklerin öldürülmesi hakkında ilgili makamlarla suçluların yakalanması ve böyle olayların tekrarlanmaması için tedbirlerin artırılmasının takipçisi olacağız." açıklamasında bulundu.

- "Tedbirler daha da artırılacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin de yazılı açıklamasında, Kızılırmak Deltası'ndaki ördek katliamına tepki göstererek, "Bölgede bugüne kadar alınan tedbirler daha da artırılacak." ifadesini kullandı.

Şahin, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan koruma altındaki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde avcılar tarafından gerçekleştirilen ördek katliamını "vahşet" olarak nitelendirdi.

Görüntülerin çok üzücü olduğunu belirten Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Samsun Doğa Koruma ve Milli Parklar görevlileri tarafından çekilen, avcıların vurduğu ördeklerin videosunu izledim. Kızılırmak Deltası, uluslararası RAMSAR sözleşmesi ile koruma altına alınan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bir bölge. Burada avlanmak yasak olmasına rağmen izlediğim görüntülerde avcıların böyle bir katliam yapmaları gerçekten beni çok üzdü.

Bu, bir katliamdır. Büyükşehir Belediyesi olarak burada alınan tedbirleri arttıracağız. Bu katliamı yapanların da en kısa sürede yakalanması için gereken çalışma yapılacaktır."

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