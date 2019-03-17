HABER

Kuş Cenneti'ne göç yolunda "son dans"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 13:30 | Son Güncelleme

Havaların ısınmasıyla, yazı geçirecekleri Manyas Gölü'ne uçan göçmen kuşlar, gökyüzünü renklendirdi

Havaların ısınmaya başlamasıyla Balıkesir'in Manyas ilçesindeki dünyaca ünlü "Kuş Cenneti Milli Parkı"na doğru göç eden kuşlar, yazı geçirecekleri bu bölgeye yaklaşırken oluşturdukları figürlerle dikkati çekiyor.

Afrika kıtasında kışı geçirdikten sonra ilkbaharda kuzeye doğru göçe başlayan kuş türlerinin önemli bir bölümü, Türkiye üzerinden geçiyor.

Çok sayıda kuş sürüsü ise Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklere sahip sulak alanlarında yaz mevsimini geçirerek, sonbaharda bu kez geldikleri yere doğru kanat çırpıyor.

Göçmen kuşların mesken tuttuğu dünyaca ünlü Kuş Cenneti Milli Parkı havaların ısınmaya başladığı bugünlerde mevsimlik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yolculuğun sonuna gelen kuşlar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Manyas Gölü yakınında adeta dans etti. Bölgeden geçerken bu şöleni izlemek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Baharın müjdecisi pelikanlar ve diğer kuşların havadaki şöleni kameralara da yansıdı.

PARTNERÜnlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!Ünlü yıldız frikik üstüne frikik verdi!
Aşiret düğününde geline kilolarca altın takıldıAşiret düğününde geline kilolarca altın takıldı
Kurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dediKurtarılan kuzusuna sarılıp 'Yaşıyorsun demek canım benim' dedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa Göçmen kuşlar kuş cenneti milli parkı

En Çok Okunan Haberler

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

Guaido tehdidini tekrarladı: Miraflores'e geçeceğim

İhaneti drone ile yakaladı!

İhaneti drone ile yakaladı!

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş'ta şok ayrılık

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Beşiktaş ve Galatasaray istedi, imzaladı!

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

Erdoğan'dan Orhan Gencebay'a: Müsaade ederseniz kullanırım

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

MHP'li başkanın eşini, oğlunun düğününde öldürdüler!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Uzman çavuş şoke etti! Lojmanda dehşet

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Sadece 3 gün geçerli Trendyol Süper Mart indirimini kaçırmayın!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

Palandöken Dağı'ndaki rezil olaya ceza yağdı!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

İlişkiye girerken kameraya kaydedip... Skandal!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Mart ayında deniz keyfi yaptılar

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Baharın gelişiyle asırlardır yaşatılan gelenek: 'Ölü bayramı'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 18 Mart mesajı

Erdoğan’dan 18 Mart mesajı!

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Silivri'de define faciası! 2 kişi göçük altında kaldı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İstanbul'da 'EYT' mitingi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.