Havaların ısınmaya başlamasıyla Balıkesir'in Manyas ilçesindeki dünyaca ünlü "Kuş Cenneti Milli Parkı"na doğru göç eden kuşlar, yazı geçirecekleri bu bölgeye yaklaşırken oluşturdukları figürlerle dikkati çekiyor.

Afrika kıtasında kışı geçirdikten sonra ilkbaharda kuzeye doğru göçe başlayan kuş türlerinin önemli bir bölümü, Türkiye üzerinden geçiyor.

Çok sayıda kuş sürüsü ise Türkiye'nin eşsiz doğal güzelliklere sahip sulak alanlarında yaz mevsimini geçirerek, sonbaharda bu kez geldikleri yere doğru kanat çırpıyor.

Göçmen kuşların mesken tuttuğu dünyaca ünlü Kuş Cenneti Milli Parkı havaların ısınmaya başladığı bugünlerde mevsimlik ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Yolculuğun sonuna gelen kuşlar, Bursa'nın Karacabey ilçesinde, Manyas Gölü yakınında adeta dans etti. Bölgeden geçerken bu şöleni izlemek isteyen vatandaşlar, cep telefonlarıyla görüntüledi.

Baharın müjdecisi pelikanlar ve diğer kuşların havadaki şöleni kameralara da yansıdı.

