Kuş Cenneti'nin kuşları oyuncaklara ilham oldu

MEHMET KUMCAĞIZ - Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan Alparslan Kuru, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan ve 357 göçmen kuş türüne ev sahipliği yapan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin kuşlarından ilham alarak ahşaptan oyuncaklar tasarlıyor.

Bir kurumda güvenlik görevlisi olarak çalışan 27 yaşındaki Kuru, Bahçeli Mahallesi'ndeki evinin yanındaki atölyesinde, boş vakitlerinde ahşap işleriyle uğraşıyor.

Yaşadığı ilçenin sınırlarındaki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, Kuru'nun çalışmalarının ilham kaynağını oluşturuyor.

Deltada yaşayan kuş türlerinin oyuncaklarını yapan Kuru, çocukları tasarrufa yönlendirmek için oyuncaklarını kumbara formunda tasarlıyor.

Alparslan Kuru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukluğundan beri ağaç işleriyle uğraşmayı sevdiğini söyledi.

Boş vakitlerini atölyesinde geçirdiğini anlatan Kuru, oyuncak yaparken Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ndeki kuşlardan esinlendiğini ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Çocukluğumdan beri ağaç işleriyle uğraşır çeşitli materyaller yapardım. Boş zamanlarımı değerlendirme adına ahşap işleri ile uğraşmaya başladım. Çocuklar için oyuncaklar yapıyordum. Ancak yaptığım oyuncakların bir işlevi, bir amacı da olmalıydı. Bu nedenle Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nde barınan kuşları ahşap ürünlere işledim. Daha sonra çocuklar için sadece doğayı sevdiren doğal oyuncak olmasın, aynı zamanda bir amaca da hitap etsin istedim. Yaptığım oyuncakları kumbara olarak tasarlayarak çocukların tasarrufa yönelmelerini arzuladım.''