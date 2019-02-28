Kuş Cenneti’nin simgesi 'saz horozu' tedaviye alındı

Tolga BİRGÜCÜ/BAFRA (Samsun), (DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'nin simgesi olan, sazlıklar arasında dolaşırken gözüne yabancı cisim batan saz horozu, tedaviye aldı.

​Türkiye'nin önemli sulak alanlarından biri olan ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti’nde, 2015 yılında yaban hayatı desteklemek amacıyla Yaban Hayatı İlk Yardım Birimi kuruldu. Yaralı yaban hayvanlarına doğrudan müdahale eden ekipler, tedavi ettikleri hayvanları yeniden yaşam alanlarına bırakıyor. 4 yılda 659 yaralı ve hasta kuşa müdahale eden ekipler, kuş cenneti ile özdeşleşen ve sazlıklar içerisinde dolaşırken gözüne yabancı cisim batan saz horozunu tedaviye aldı.

'659 TEDAVİ GERÇEKLEŞTİRDİK’

Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Yaban Hayatı İlk Yardım Birimi Veteriner Hekimi Peria Tabatabaei, “Ünitemiz Samsun Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürlüğü'ne bağlı olup, 2015 Ekim ayı ile birlikte Kızılırmak deltası içerisinde bulunan kliniğimiz ve rehabilitasyon alanımız ile hizmet vermektedir. 2018 yılına kadar ise 659 yaban hayvanını kliniğimizde bakımları ve tedavilerini gerçekleştirdik. Bunların yüzde 90‘ını yaban kuşları oluşturmaktadır. Geri kalanını ise yırtıcı memeliler ve sürüngenler oluşturmaktadır" dedi.

‘DOSTUMUZUN REHABİLİTASYONU SÜRÜYOR’

Tedavisi yapılan hayvanların tekrar yaşam alanlarına bırakıldığını belirten Tabatabaei, "Birimimizde yaptığımız müdahalelerle, yaban hayvanlarının tekrardan doğaya dönmeleri için ikinci bir şans tanıyoruz. Şu anda ünitemizde, deltamızla özdeşleşmiş yaban kuşları arasındaki saz horozu da tedavi görmekte. Tatlı ve tuzlu su yataklarında sazlıklar arasına saklanarak yuva yapmayı ve saklanmayı çok seven saz horozu, mavi, menekşe, morumsu renklerde uzun bacaklı gösterişli bir kuş türüdür. Kliniğimize getirilen saz horozu, delta içerisinde bulunmuş olup, yine bu sazlıklar içerisinde dolaşırken gözüne yabancı cisim batması ve enfeksiyon şekillenmesi ile getirildi. İlk muayenesi ve tedavisi yapılan dostumuzun rehabilitasyonu devam etmektedir” diye konuştu.