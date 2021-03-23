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Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti! Kuşun sahibi: 'Yeni sloganlar öğreteceğim'

23.03.2021 11:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivasspor fanatiği muhabbet kuşu takımı lehinde attığı tezahüratların yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'ya da beddua ediyor. Öte yandan kuşun sahibi Ömer Bayrak, muhabbet kuşunu isteyenlere vermeyeceğini ve yeni sloganlar öğreteceğini söyledi.

Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti! Kuşun sahibi: 'Yeni sloganlar öğreteceğim'

Sivas’ta yaşayan emekli Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu aldı. Bayrak, gözü gibi baktığı kuşa Japon ismini verdi. Bayrak, aileden biri olarak gördüğü kuşa Sivasspor tezahüratları öğretti. Duyduğu cümleleri kısa sürede öğrenen ve tekrar eden Japon’u duyanlar gözlerine inanamıyor. ‘Kırmızı beyaz şampiyon Sivas’, ‘Sivaslıyız gardaş’ diyen minik kuş PKK’ya da lanet okuyor. Kuşun ‘Kahrolsun PKK’ sloganını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ömer Bayrak, muhabbet kuşunu isteyenlere vermeyeceğini ve yeni sloganlar öğreteceğini söyledi.

''SİZ NE SÖYLERSENİZ AYNISINI SÖYLÜYOR''

Ömer Bayrak, kuşun ne söylersen aynısını söylediğini belirterek, “Bunlar halk dilinde Japonez, Tepeli olarak tabir ediliyor. İnsanlara sadık birer kuşlar. Siz konuştuktan kısa sürede kelimeleri sabah öğretiyorsun günde 3 saat arayla akşam kendisi tekrarlamaya başlıyor. Evimizin neşe kaynağı. 5-6 önce kuşçu arkadaşımdan aldım. Aldığımız zaman 1 aylıktı yaklaşık 6 aydan beridir de bizde. Bunların taklit yetenekleri çok fazla. Ben ‘Japon’ diyorum oda bana öyle hitap ediyor. Pandemi döneminde biz evdeydik. Hanımla beraber bir gün balkonda otururken arabanın arkasında ‘Sivaslıyız gardaş’ diye bir yazı vardı. Onu aldım hem spor programını izledim hem de bir iki sefer tekrar ettim. Baktım sabah kendi kendine konuşuyor. İnternette izliyor başka büyük takımların reklamını izliyor. Bende kendim sistem olarak ‘Kırmızı beyaz şampiyon Sivas’ , ‘Maşallah’, bunları öğretmeye başladım. İki gün zarfında da kendisi öğrendi. Ben Japon diye çağırıyorum hanım da bulut diye çağırıyor. Siz ne söylerseniz aynısını söylediği için ismini de kendisi bana söylüyor’’ şeklinde konuştu.

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İSTEYENLERE VERMİYOR, YENİ SLOGANLAR ÖĞRETECEK

Bulut, kuşunu isteyenlere vermediğini ve vermeyeceğini yeni sloganlar öğreteceğini söyleyerek, “Bana fiyat biçtiler daha önce. Vermedim vermeyeceğim de yani. Sivasspor'un çeşitli sloganlarını öğreteceğim. Sanayide kuşçu arkadaşım var geçen hafta oradaydım. Bir tanesi internetten almış cicikuş, babacık bunu gösterdi. Ben şimdi Şampiyon Sivas dedirttiğim zaman çocuk çok şaşırdı. ‘Abi bunu nasıl konuşturuyorsun’ dedi. Belli bir ses tonuyla yavaş yavaş günde 2-3 kez tekrar ettiğin zaman kendisi bir iki gün sonra öğreniyor. Ondan sonra sen pekiştiriyorsun birkaç kez daha söylüyorsun. Ondan sonra da unutmuyor. Bir aile anne baba ve çocuklardan meydana gelir. Bu kuş da ailenin bireyi. Bizim de bir evladımız. Sabahleyin kalktığım zaman yemini suyunu veriyorum altını değiştiriyorum temiz bir şekilde yaşayıp gidiyoruz’’ dedi.

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(İHA)

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Sivas
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