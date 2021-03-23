Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti! Kuşun sahibi: 'Yeni sloganlar öğreteceğim'

Sivas’ta yaşayan emekli Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu aldı. Bayrak, gözü gibi baktığı kuşa Japon ismini verdi. Bayrak, aileden biri olarak gördüğü kuşa Sivasspor tezahüratları öğretti. Duyduğu cümleleri kısa sürede öğrenen ve tekrar eden Japon’u duyanlar gözlerine inanamıyor. ‘Kırmızı beyaz şampiyon Sivas’, ‘Sivaslıyız gardaş’ diyen minik kuş PKK’ya da lanet okuyor. Kuşun ‘Kahrolsun PKK’ sloganını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ömer Bayrak, muhabbet kuşunu isteyenlere vermeyeceğini ve yeni sloganlar öğreteceğini söyledi.

''SİZ NE SÖYLERSENİZ AYNISINI SÖYLÜYOR''

Ömer Bayrak, kuşun ne söylersen aynısını söylediğini belirterek, “Bunlar halk dilinde Japonez, Tepeli olarak tabir ediliyor. İnsanlara sadık birer kuşlar. Siz konuştuktan kısa sürede kelimeleri sabah öğretiyorsun günde 3 saat arayla akşam kendisi tekrarlamaya başlıyor. Evimizin neşe kaynağı. 5-6 önce kuşçu arkadaşımdan aldım. Aldığımız zaman 1 aylıktı yaklaşık 6 aydan beridir de bizde. Bunların taklit yetenekleri çok fazla. Ben ‘Japon’ diyorum oda bana öyle hitap ediyor. Pandemi döneminde biz evdeydik. Hanımla beraber bir gün balkonda otururken arabanın arkasında ‘Sivaslıyız gardaş’ diye bir yazı vardı. Onu aldım hem spor programını izledim hem de bir iki sefer tekrar ettim. Baktım sabah kendi kendine konuşuyor. İnternette izliyor başka büyük takımların reklamını izliyor. Bende kendim sistem olarak ‘Kırmızı beyaz şampiyon Sivas’ , ‘Maşallah’, bunları öğretmeye başladım. İki gün zarfında da kendisi öğrendi. Ben Japon diye çağırıyorum hanım da bulut diye çağırıyor. Siz ne söylerseniz aynısını söylediği için ismini de kendisi bana söylüyor’’ şeklinde konuştu.