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Kuş dili için hazırlanan projeye Avrupa'dan ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 14:34 | Son Güncelleme

Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin çıkış noktası Kuşköy için hazırlanan proje Avrupa'da birinci seçildi

GİRESUN (AA) - Doğu Karadeniz'de halk arasında "kuş dili" olarak ifade edilen "ıslık dili"nin çıkış noktası Kuşköy için hazırlanan "Giresun-Çanakçı-Kuşköy Köyüne Özgü Islık Dilinin Tanıtılması, Yaşatılması ve Bölge Turizmine Kazandırılması" projesi, Avrupa'da birinci oldu.

Çanakçı Kaymakamlığınca hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığınca onaylanan proje, Avrupa'da 1500 proje arasında birinciliği elde etti.

Görele Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, yazılı açıklamasında, Çanakçı Kaymakamlığına vekalet ettiği sırada hazırladığı projenin Institute Of Urban Studies (Kent Araştırmaları Enstitüsü) tarafından Avrupa'da hibe desteği almış 1500 proje arasında yarıştığını bildirdi.

Strazburg'da 27 Ekim'de gerçekleştirilecek törende, projede kullanılmak üzere 30 bin avro ödül verileceğini belirten Ermiş, Kalkınma Bakanlığı ve Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca desteklenen projenin yaklaşık 3 milyon lira hibe destekli olduğunu kaydetti.

Ermiş açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Projenin hayata geçirilmesinde emek veren Sayın Bakanımız Nurettin Canikli, Valimiz Harun Sarıfakıoğulları, AK Parti Giresun Milletvekilimiz Cemal Öztürk, Çanakçı Belediye Başkanı Tuncay Kasım, DOKAP Başkanı Ekrem Yüce, İl Kültür ve Turizm Müdürümüz Kemal Gürgenci, AK Parti İl ve Çanakçı İlçe Başkanlarına, Çanakçı İl Genel Meclisi üyelerine, Kuşköy Muhtarımız, Islık Dili Derneği, Kuşköy halkı ve proje ekibimize şükranlarımı sunuyorum. Zaruri masraflar dışında, herhangi bir ücret almaksızın projenin mimari kısmını ve animasyonunu hazırlayan Uğur Zengin ve ekibine ayrıca teşekkür ediyorum."

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Avrupa kuş dili ödül proje

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