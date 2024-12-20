HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kuş gribi alarmı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı 'ilk ciddi vaka'

Kuş gribi alarmı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı 'ilk ciddi vaka'

20.12.2024 08:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişi, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Vakanın ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olduğu açıklanırken, ülkenin Kaliforniya eyaletinde ise salgın riski nedeniyle acil durum ilan edildi.

Kuş gribi alarmı: 1 kişi hastaneye kaldırıldı 'ilk ciddi vaka'

ABD’nin Louisiana eyaletinde yaşayan bir kişinin, kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı bildirildi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nden (CDC) yapılan açıklamada, 65 yaş üzerinde olan ve kronik sağlık sorunları bulunan hastanın, virüse yakalanmasının ardından solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.

EVİN BAHÇESİNDEKİ KÜMES HAYVANINDAN KAPTI

iStock-1356531138

Hastanın virüsü evinin arka bahçesindeki kümes hayvanlarından kaptığı açıklanırken, yapılan incelemelerde virüsün ABD ve Kanada’da daha önce de insanlara bulaşan “D1.1” tipine rastlandığı aktarıldı. Son vaka, ABD’de insanlarda görülen ilk ciddi kuş gribi vakası olarak kayıtlara geçti. CDC, kuş gribinin Nisan ayından bu yana çoğu hayvan çiftliklerinde çalışan işçiler olmak üzere 61 insana bulaştığını tespit etmişti. Ancak, vakaların hafif seyrettiği açıklanmıştı.

KALİFORNİYA VALİSİ: “EYALET ÇAPINDA MÜDAHALE GEREKLİ”

gribal enfeksiyon

Kuş gribi salgını, ABD’nin Kaliforniya eyaleti yönetimini de alarma geçirdi. 12 Aralık'ta Kaliforniya'nın güneyindeki 4 büyükbaş hayvan çiftliğinde yapılan kuş gribi testlerinin pozitif çıktığını duyuran Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, sağlık riski nedeniyle acil durum ilan edildiğini açıkladı. Durumun "bölgesel kontrolden eyalet çapında izleme ve müdahaleye geçmeyi gerektirdiğini" kaydeden Newsom, acil durum ilanının vakalara müdahale konusunda esneklik sağlayarak Kaliforniya'nın salgını atlatmasını kolaylaştırmayı amaçladığını söyledi.

İHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kuş gribi abd
En Çok Okunan Haberler
"Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci çıldırdı: Hakkın yendi!

"Hiç iyi değilim" diyerek ağlamaya başladı! Seyirci çıldırdı: Hakkın yendi!

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

ÖZEL | Mansur Yavaş resti çekti: "Ne Ankara unuttu ne de ben!"

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Anderson Talisca'dan gece yarısı açıklaması! Fenerbahçe taraftarını heyecan sarmış durumda...

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Sürpriz iddia! Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye’yi ziyaret edecek

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Hizbullah kaçırıp domuz bağı ile öldürmüştü! Konca Kuriş'in son görüntüleri ortaya çıktı

Ünlü mimara trafikte silahlı saldırı! Vuran kişi polis memuru çıktı

Ünlü mimara trafikte silahlı saldırı! Vuran kişi polis memuru çıktı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Columbia montlarda Yılın Son Fırsatları'na özel indirim başladı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

Yılın Son Fırsatları devam ediyor! Ünlü markalardaki indirimler burada

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.