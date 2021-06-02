HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kuş gribi: Çin'de ilk kez bir insanda rastlanan H10N3 kuş gribi türü hakkında neler biliniyor?

Kuş gribi: Çin'de ilk kez bir insanda rastlanan H10N3 kuş gribi türü hakkında neler biliniyor?

02.06.2021 12:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

H10N3 türü kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi. Nisan ayı sonunda hastaneye başvuran 41 yaşındaki Çinli erkek, kuş gribi varyantının ilk vakası olarak kayda geçti.

Kuş gribi: Çin'de ilk kez bir insanda rastlanan H10N3 kuş gribi türü hakkında neler biliniyor?

H10N3 türü kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi. Nisan ayı sonunda hastaneye başvuran 41 yaşındaki Çinli erkek, kuş gribi varyantının ilk vakası olarak kayda geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yetkilileri, Çinli adamın virüsü nasıl kaptığı hakkında ayrıntı vermedi. Ancak virüs türünün insandan insana bulaşmasına pek ihtimal verilmiyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti sakini olan adam, 28 Nisan'da ateş ve başka bazı semptomların görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yaklaşık bir ay sonra hastanın H10N3 taşıdığı tespit edildi.

Kuş gribi türü tespit edilen hastanın iyileştiği ve taburcu olacağı bildirildi. Hastanın temas halinde olduğu kişilerin de gözetim altında olduğu, ancak henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da açıklandı.

'Hastalık yapıcı özelliği ve yayılma riski düşük'

Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasında, söz konusu virüs türünün kümes hayvanlarından nadiren insana bulaştığı kaydedildi. Açıklamada, yaygın bir yayılma riskinin çok düşük olduğu da hatırlatıldı.

Komisyonun açıklamasında, H10N3 kuş gribi türünün hastalık yapıcı özelliğinin görece daha düşük olduğunun da altı çizildi.

Reuters haber ajansına göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "şu ana kadar insandan insana bulaşma belirtisi olmadığını" kaydetti.

WHO açıklamasında, "Kümes hayvanları arasında yayılan kuş gribinin nadiren insanlara bulaşması şaşırtıcı değil. Bu durum, influenza salgını tehdidinin hala sürmekte olduğuna yönelik bir önemli bir uyarı" ifadeleri yer aldı.

Bazı Avrupa ülkelerinde hali hazırda H5N8 türü kuş gribi varyantı hayvanlar arasında yayılmış durumda. Yüz binlerce kümes hayvanı söz konusu salgın nedeniyle itlaf edildi.

Hollanda'daki kanatlı hayvan çiftliklerinde geçen yıl 500 binden fazla tavuk itlaf edildi.

Virüsün kuş ölüsü ve dışkılarında da bulunduğunu vurgulayan Hollandalı yetkililer, bunlara basan insanların hastalığı ayakkabıları vasıtasıyla geniş alanlara taşıyabileceklerini belirtmişti. Belçika'nın Flaman kesiminde de ortaya çıkan kuş gribi nedeniyle, kümes hayvanlarının kapalı alanlarda barındırılması kararlaştırılmıştı.

Şubat ayında Rusya'da H5N8 varyantının ilk kez insana bulaştığı açıklandı. Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün bulaştığını söylemişti.

2016-2017 yıllarında H7N9 kuş gribi salgını dünya genelinde yaklaşık 300 kişinin ölümüne neden olmuştu. O tarihten bu yana kuş gribi türleri insanlarda nadiren tespit ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Yemenli balıkçıları milyoner yapan keşif: Balina kusmuğu! Yemenli balıkçıları milyoner yapan keşif: Balina kusmuğu!
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...

En Çok Okunan Haberler

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Diyabetliler için kara mantar tehlikesi! Tek çaresi gözü oymak

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

Şehit sayısı 2'ye yükseldi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

İnanılmaz görüntü! Oluşma anı saniye saniye kaydedildi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Otoyolda 'fuhuş' oyunu! Saniye saniye böyle görüntülendi

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

Tuğba Ekinci'ye Sevcan Orhan'dan sert yanıt: Meslektaşım değil

3600 günden emeklilik şartları

3600 günden emeklilik şartları

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kademeli normalleşmenin detaylarını açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Eşini taciz eden adama kadın kıyafeti giydirip sopayla dövdü

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! Dolu yağışı geliyor

Operasyonda yeni gelişme!

Operasyonda yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.