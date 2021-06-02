Kuş gribi: Çin'de ilk kez bir insanda rastlanan H10N3 kuş gribi türü hakkında neler biliniyor?

H10N3 türü kuş gribi ilk kez bir insanda tespit edildi. Nisan ayı sonunda hastaneye başvuran 41 yaşındaki Çinli erkek, kuş gribi varyantının ilk vakası olarak kayda geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu (NHC) yetkilileri, Çinli adamın virüsü nasıl kaptığı hakkında ayrıntı vermedi. Ancak virüs türünün insandan insana bulaşmasına pek ihtimal verilmiyor.

Çin'in doğusundaki Jiangsu eyaleti sakini olan adam, 28 Nisan'da ateş ve başka bazı semptomların görülmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yaklaşık bir ay sonra hastanın H10N3 taşıdığı tespit edildi.

Kuş gribi türü tespit edilen hastanın iyileştiği ve taburcu olacağı bildirildi. Hastanın temas halinde olduğu kişilerin de gözetim altında olduğu, ancak henüz başka bir vakaya rastlanmadığı da açıklandı.

'Hastalık yapıcı özelliği ve yayılma riski düşük'

Ulusal Sağlık Komisyonu açıklamasında, söz konusu virüs türünün kümes hayvanlarından nadiren insana bulaştığı kaydedildi. Açıklamada, yaygın bir yayılma riskinin çok düşük olduğu da hatırlatıldı.

Komisyonun açıklamasında, H10N3 kuş gribi türünün hastalık yapıcı özelliğinin görece daha düşük olduğunun da altı çizildi.