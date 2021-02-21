HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Kuş gribi: Rusya virüsün H5N8 türünün ilk kez insanlarda tespit edildiğini açıkladı

Kuş gribi: Rusya virüsün H5N8 türünün ilk kez insanlarda tespit edildiğini açıkladı

21.02.2021 12:56 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuş gribi: Rusya virüsün H5N8 türünün ilk kez insanlarda tespit edildiğini açıkladı

Rusya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Rusya, H5N8 tipi kuş gribi virüsünün kümes hayvanlarından insanlara geçen ilk vakasının tespit edildiğini açıkladı.

Rus yetkililer, ülkenin güneyindeki bir kümes hayvanı tesisinde çalışan yedi işçiye virüsün Aralık ayında görülen salgının ardından bulaştığını söyledi.

Rusya'nın tüketici sağlığı düzenleme kurumu yetkilisi Anna Popova, "Yedi kişinin tamamı... şu anda kendilerini iyi hissediyor" dedi.

Popova, enfeksiyonun yayılmasını durdurmak için hızlı bir şekilde yeterli önlemlerin alındığını aktardı.

Popova, bu virüs türünün henüz insanlar arasında bulaşma belirtisi olmadığını belirterek, vakanın Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) bildirildiğini de sözlerine ekledi.

Rusya'daki Vektor laboratuvarının virüsü taşıyan işçilerden alınan genetik materyali izole etmeyi başardığını belirten Popova, bunu "önemli bilimsel keşif" olarak tanımladı.

Popova, "Virüsün henüz insandan insana bulaşma kabiliyetine sahip olmadığı bir dönemde bu mutasyonların tespit edilmesi, hepimize ve tüm dünyaya, olası mutasyonlara karşı hazırlıklı olma ve yeterli karşılığı vermek için zaman tanıyor" dedi.

Açıklamada ayrıca, Rus bilim insanlarının bu aşamadan sonra bu virüsle ilgili test sistemleri geliştirmek için çalışmaya başlayabileceği belirtildi.

Kuş gribinin diğer varyantlarının zaman zaman insanlara bulaştığı görülüyor. Ancak bu, H5N8 türüne ait insanlarda tespit edilen ilk vaka olma özelliğini taşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Covid-19 düşüğe mi neden oluyor?Covid-19 düşüğe mi neden oluyor?
Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?Türk Telekom arıza kayıt hattına nasıl ulaşılır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Bakan Soylu Gara'ya giden HDP'li vekili açıkladı

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

Normalleşecek iller arasında olacak: İşte vaka düşüş nedeni

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

İsrail: Pfizer-BionTech aşısı Kovid-19 salgınında ölümleri yüzde 98,9 önlüyor

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Şoke eden görüntü! Bir anda soyunup çırılçıplak koştu

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Seksi bakmak isteyenlere bakın ne önerdi

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Diş eti hastalığı Covid-19 nedeniyle ölüm oranını 9 kat artırıyor!

Koronavirüsten ölüm oranını 9 kat artırıyor!

Mutant virüsün bulaş riskini önlemek için mesafe uyarısı

‘Mutant’ virüsle bulaş 1.5 kat arttı! Mesafeyi 2 metre tutun

Koronavirüs pandemisinde hamilelikle ilgili bu bilgilere dikkat!

Covid-19 düşüğe mi neden oluyor?

Ebeveynler dikkat: Yeni doğan bebeklerde susuzluk, beyin büzüşmesine sebep oluyor

Bebeklerdeki bu eksiklik beyin büzüşmesine yol açıyor

Koronavirüste uykuları kaçıran yeni tehlike: Koronasomnia

Koronada yeni tehlike: Koronasomnia

Her kadında bir tane onda iki tane var!

Her kadında bir tane onda iki tane var!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.