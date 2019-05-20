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Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.05.2019 23:09 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesindeki kuş kafesine girmek isteyen yılan, kümesin telleri arasında sıkıştı.

Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir evin bahçesindeki kuş kafesine girmek isteyen yılan, kümesin telleri arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı yılan doğaya bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kervansaray Mahallesi 3099. Sokak’ta evinin bahçesinde bulunan kuş kefesinin tellerinde bir yılanın sıkıştığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, tellere sıkışan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı kurtarmak için çalışma başlattı. Kısa sürede yılanı sıkıştığı yerden çıkaran ekipler, daha sonra yılanı doğaya bıraktı. Yılan çevrede kısa süreli paniğe neden olurken, bir itfaiye erinin yılanı elinde tutması görenleri şaşırttı.

Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı

Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı

Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı

Kuş kafesine girmeye çalışan yılan tellere sıkışınca itfaiye kurtardı

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