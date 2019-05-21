Kuş kafesine sıkışan yılanı itfaiye kurtardı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, kuş kafesine girmeye çalışırken tele sıkışan yılan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğaya salındı.

Kervansaray Mahallesi 3099 Sokak'ta evinin bahçesinde bulunan kuş kafesinin tellerinde bir yılanın sıkıştığını fark eden ev sahibi, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kafesin tellerine sıkışan yaklaşık 1 metre uzunluğundaki yılanı, özel aparatla sıkıştığı yerden çıkardı. File içerisine alınan yılan, daha sonra doğaya bırakıldı.

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