"Kuş ölümlerinin sebebi kirlilik ve mevsimsel faktörler"

Her yıl Erçek Gölü'nde yaşanan kuş ölümlerinin bu sene daha çok Erciş ilçesindeki sahillerde görüldüğünü anlatan Aslan, "Temmuz ayında havaların ısınmasına bağlı sulak alanlarda da birikintiler meydana geliyor. Bu birikintiler yoğun şekilde kuş akınına uğruyor. Buralarda eskiden üremeyen parazit yumurtaları ve mikroplar, havaların 30-35 dereceyi bulmasıyla üreme alanı buluyor." dedi.

"Havzada yaşanan kuş ölümlerini bekliyorduk. Her sene yaşanan rutin ölümlerdir. Ama bazen belirli bir bölgede yoğun şekilde oluyor. Erciş bölgesindeki ölümleri incelediğimizde de korkulacak büyük bir popülasyonda ölüm yok. Yalnız tür olarak çok çeşitli kuşlar ölüyor. Bu asla bir salgın değil. Kuş ölümlerinin sebepleri kirlilik ve mevsimsel faktörlerdir. Havaların da serinlemesiyle ölümler azaldı. Bir hafta sonra da ölümlerin tamamen ortadan kalkacağını söyleyebiliriz. Telef olan kuşlardan numune aldık. Bunları devletimizin en donanımlı laboratuvarlarında inceleyeceğiz."

Aslan, sulak alanların kirletilmemesi durumunda kuş cennetlerinin gelecek kuşaklara miras bırakılabileceğini de ifade etti.

