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"Kuş özgür" diyen Elon Musk'a olay yanıt! "Bizim kurallarımıza göre uçacak"

28.10.2022 11:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, Twitter'ı satın aldığını duyurdu. Musk, Twitter hesabından "Kuş Özgür" tweet'i de attı. Bu tweet'e Musk'ın belki de hiç beklemediği bir yerden, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Fransız Thierry Breton'dan yanıt geldi. Breton'ın yanıtı herkesi şaşırttı.

"Kuş özgür" diyen Elon Musk'a olay yanıt! "Bizim kurallarımıza göre uçacak"

Elon Musk sonunda Twitter'ına kavuştu. Ünlü milyarder, Twitter'ı satın aldığını açıkladı. Hatta ABD basınında çıkan haberlere göre daha da fazlasını yaptı ve kıyıma başlayarak Twitter CEO'su başta olmak üzere birçok üst yöneticiyi işten attı. Tüm bunların üzerine, Twitter hesabından "Kuş Özgür" tweet'i de attı. Musk'ın tweet'i birçok kişinin beğenisini kazanırken, Avrupa Birliği'nden Musk'a yanıt gecikmedi.

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ELON MUSK'A YANIT AB'DEN GELDİ

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun İç Pazardan Sorumlu Üyesi Fransız Thierry Breton, Elon Musk'ın "Kuş Özgür" tweet'ini alıntıladı. Breton, attığı tweet'te ise dikkat çeken şu ifadeleri kullandı;

"Avrupa'da kuş bizim kurallarımıza göre uçacak."

Breton tweet

Satın aldığını açıkladı! Peki şimdi ne olacak? İşte o sözlerin şifreleri... Satın aldığını açıkladı! Peki şimdi ne olacak? İşte o sözlerin şifreleri...

Thierry Breton'ın yanıtı yüzlerce retweet ve binlerce beğeni aldı.

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Elon Musk Twitter

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