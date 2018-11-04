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Kuş sürüsüne çarpan Irak uçağı zorunlu iniş yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Kuş sürüsüne çarpan Irak uçağı zorunlu iniş yaptı

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil kentinden kalkış yapan bir yolcu uçağı, kuş sürüsüne çarpınca acil iniş yaptı.

IKBY'deki yerel medyaya konuşan Erbil Uluslararası Havalimanı Müdürü Telaf Faik, Irak Hava Yollarına ait yolcu uçağının Erbil'den Necef'e gitmek için kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra acil iniş talebinde bulunduğunu ifade etti.

Faik, 98 yolcu taşıyan uçağın havalandıktan sonra motor kısmının kuş sürüsüne çarpması nedeniyle Erbil'e zorunlu indiğini kaydetti.

Uçağın motorunda herhangi bir arızanın meydana gelmediğini de dile getiren Faik, pilotun yolcuların can güvenliği için tedbir amaçlı piste döndüğünü söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Erbil ırak

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