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Kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 17:41 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı.

Kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indi

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı. Havaalanına sorunsuz inen uçak, arıza nedeniyle İstanbul'a rötarlı gitti.
Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan PC2120 uçuş numaralı Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı. Uçak, saat 11.20'de Kahramanmaraş Havaalanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Saat 11.50'de tekrar Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek üzere havalanması beklenen uçağa yolcular binmek üzereyken yetkililer kuş sürüsüne çarpmadan dolayı arıza olduğu için rötarlı kalkacağını ifade etti. Sürenin uzunluğuna tepki gösteren yolculara, görevliler arızanın giderilmesi için Adana'dan teknik ekip çağırdıklarını iletti.
Öte yandan Pegasus Hava Yolları müşteri hizmetleri de uçağın kuş sürüsüne çarpmadan kaynaklı rötar yaptığını ve kalkış saatinin belli olmadığını belirtti.
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Kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indiKuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indiKuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indi

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