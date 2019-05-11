HABER

Kuş sürüsüne çarpan uçak sorunsuz indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 21:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı.

Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- İSTANBUL'dan Kahramanmaraş'a giden Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı. Havaalanına sorunsuz inen uçak, arıza nedeniyle İstanbul'a rötarlı gitti.

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havaalanı'ndan kalkan PC2120 uçuş numaralı Pegasus Hava Yolları'na ait uçak havadayken kuş sürüsüne çarptı. Uçak, saat 11.20'de Kahramanmaraş Havaalanı'na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı. Saat 11.50'de tekrar Sabiha Gökçen Havaalanı'na gitmek üzere havalanması beklenen uçağa yolcular binmek üzereyken yetkililer kuş sürüsüne çarpmadan dolayı arıza olduğu için rötarlı kalkacağını ifade etti. Sürenin uzunluğuna tepki gösteren yolculara, görevliler arızanın giderilmesi için Adana'dan teknik ekip çağırdıklarını iletti.

Öte yandan Pegasus Hava Yolları müşteri hizmetleri de uçağın kuş sürüsüne çarpmadan kaynaklı rötar yaptığını ve kalkış saatinin belli olmadığını belirtti.

Yaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçlarıYaz aylarında şık ve trend olmanın ipuçları
Kadın komutanlar, yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye ettiKadın komutanlar, yaşlı kadına tekerlekli sandalye hediye etti
Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğulduMuğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Bahçeli: Cem Yılmaz'ı bundan sonra sevemem!

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

Ülke şokta! 5 yıldızlı otele silahlı saldırı

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

YSK'nın İstanbul kararı sonrası flaş açıklama

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

AK Parti'nin güçlü olduğu yerlerdeki seçmen ne diyor?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Payitaht Abdulhamid dizisinde ayrılık! Sebebi o gönderme mi?

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

Emre Akbaba'nın ayağı kırıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Beşiktaş saldırısından 2,5 yıl sonra acı haber!

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Nihal Olçok: İmamoğlu liderlik yolunda

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Anneler günü mesajları 2019: İşte en anlamlı anneler günü sözleri

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Muğla'da iskeleye yüzmek isteyen genç boğuldu

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Tunceli'den acı haber: 1 askerimiz şehit!

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Silivri’de eski damat pompalı tüfekle dehşet saçtı

Üsküdar'da deniz motorunda yangın çıktı

İstanbul'da yolcu teknesinde korkutan yangın!

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

Bakan Kurum uyardı: 19 Mayıs'ta süre doluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.