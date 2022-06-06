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Kuş Uçuşu dizisi konusu ne? Kuş Uçuşu oyuncuları kimler, hikayesi ne?

06.06.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuş Uçuşu dizisi, Netflix'te yayınlanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Birce Akalay, Miray Daner ve İbrahim Çelikkol gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı Netflix dizinin senaristliğini Meriç Acemi, yönetmenliğini ise Deniz Yorulmazer yaptı. Peki Kuş Uçuşu dizisi konusu ne? İşte Kuş Uçuşu oyuncuları ve dizinin hikayesi...

Kuş Uçuşu dizisi konusu ne? Netflix'in yeni yerli yapımı dizinin fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Dizi, 3 Haziran 2022 Cuma günü Netflix'te yerini aldı. Vatandaşlar internette Kuş Uçuşu oyuncuları kimler, hikayesi ne? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte Netflix'in yeni dizisi Kul Uçuşu ile ilgili detaylar...

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerimnden ilerleyecek.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

Burak Yamantürk,

İrem Sak,

Defne Kayalar

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

Netflix Kuş Uçuşu dizisinin konusu nedir?

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Netflix Birce Akalay İbrahim Çelikkol Kuş Uçuşu dizisi
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