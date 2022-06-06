Kuş Uçuşu dizisi konusu ne? Kuş Uçuşu oyuncuları kimler, hikayesi ne?

Kuş Uçuşu dizisi konusu ne? Netflix'in yeni yerli yapımı dizinin fragmanı bir süre önce yayınlanmıştı. Dizi, 3 Haziran 2022 Cuma günü Netflix'te yerini aldı. Vatandaşlar internette Kuş Uçuşu oyuncuları kimler, hikayesi ne? soru ve konu başlıklarını araştırmayı sürdürüyor. İşte Netflix'in yeni dizisi Kul Uçuşu ile ilgili detaylar...

KUŞ UÇUŞU DİZİSİ KONUSU NE?

Netflix'in Kuş Uçuşu dizisi biri X diğeri Y kuşağını temsil eden iki kadın arasındaki çarpışma üzerimnden ilerleyecek.

Kerem Çatay’ın yapımcılığını yapıp Meriç Acemi senaryosunu yazdığı Netflix'in bu yeni yerli yapımını Deniz Yorulmazer yönetti.

Dizinin oyuncu kadrosu da adından söz ettiriyor.

KUŞ UÇUŞU OYUNCULARI KİMLER?

Kuş Uçuşu dizisi oyuncuları:

Birce Akalay,

Miray Daner,

İbrahim Çelikkol,

Burak Yamantürk,

İrem Sak,

Defne Kayalar



