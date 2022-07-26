Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner mini şortlu karavan pozlarıyla kasıp kavurdu

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Miray Daner, pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle büyüleyen Daner, son olarak karavanda mini şortuyla pozlarını sergiledi. Miray Daner'in bu paylaşımları sonrasında beğeni butonu adeta çöktü.

MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ

Her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu Miray Daner, son olarak karavan pozlarıyla gündeme geldi.

Set karavanında mini şortuyla pozlarını sergileyen güzel oyuncunun paylaşımları sonrasında beğeni ve yorum yağdı.

Takipçileri Miray Daner'in pozlarına, "Yine bebek gibisin" ve "Maşallah sana" sözleriyle başarılı oyuncuya sevgilerini dile getirdi.

Instagram pozlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları;





