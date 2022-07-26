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Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner mini şortlu karavan pozlarıyla kasıp kavurdu

26.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Netflix'te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde canlandırdığı Aslı karakteriyle herkesi mest eden güzel oyuncu Miray Daner, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak Instagram hesabından yaptığı mini şortlu karavan pozlarıyla gündeme gelen güzel oyuncu paylaşımıyla herkesi büyüledi.

Kuş Uçuşu'nun Aslı'sı Miray Daner mini şortlu karavan pozlarıyla kasıp kavurdu

Her paylaşımıyla ayrı bir olay yaratan güzel oyuncu Miray Daner, pozlarıyla takipçilerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Güzelliği ve fiziğiyle büyüleyen Daner, son olarak karavanda mini şortuyla pozlarını sergiledi. Miray Daner'in bu paylaşımları sonrasında beğeni butonu adeta çöktü.

MİNİ ŞORTLU PAYLAŞIMI NEFES KESTİ

Her fırsatta sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan başarılı oyuncu Miray Daner, son olarak karavan pozlarıyla gündeme geldi.

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Set karavanında mini şortuyla pozlarını sergileyen güzel oyuncunun paylaşımları sonrasında beğeni ve yorum yağdı.

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Takipçileri Miray Daner'in pozlarına, "Yine bebek gibisin" ve "Maşallah sana" sözleriyle başarılı oyuncuya sevgilerini dile getirdi.

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Instagram pozlarıyla sık sık gündeme gelen güzel oyuncu, paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlü isimler arasında yer alıyor. İşte o paylaşımlardan bazıları;

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Miray Daner Instagram kuş uçuşu
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