Kuş Üzümü : Faydaları Nelerdir?

Dünyanın en eski kültür meyvelerinden biri olan üzümün varlığı tarih öncesi çağlara dayanır. Ana vatanı Anadolu'nun da içinde bulunduğu Küçük Asya olarak adlandırılan bölgedir. Hemen her iklimde ve farklı özellikteki topraklarda yetişebilir. Çok yıllık bir bitkidir ve rüzgar, kuşlar, polen yoluyla kolaylıkla çoğalabilir. Onbinden fazla çeşidi bulunan üzüm, çok çeşitli kullanım alanları olması nedeniyle dünyada en fazla yetiştiriciliği yapılan bitkilerden biridir.

Üzüm, amino asitler, B1, B2 vitaminleri, potasyum, magnezyum ve demir gibi mineraller içerdiği için immün sistemi güçlendirir. İçeriğindeki doğal meyve şekeri fruktoz, vücudun kaybettiği enerjiyi kısa zamanda yeniden kazanmasını sağlar. Magnezyum hem zihinsel hem de bedensel verimliliği artırır. Böbreklerin ve karaciğerin faaliyetlerini hızlandıran amino asitler, vücudu yabancı mikroorganizmalara karşı dirençli hale getirir. Kuş üzümü yaş meyveye göre daha az su içerdiği için besin değeri de daha fazladır. Yapısındaki bio-flavonoid bileşikleri sayesinde de diğer besinlerden alınan C vitamininin emilimini ve gücünü artırır.

Ülkemizde bilinen 1200 çeşit üzüm vardır. Bunların içinde 50-60 tanesi ekonomik değere sahip olduğu için yetiştiriciliği yapılır. Boyutları itibarıyla kurutulmaya müsait olan kuş üzümü yemeklerde, pastalarda, tatlılarda, böreklerde yaygın olarak kullanılır. Tazeyken de son derece lezzetlidir. Yaş meyve olarak tüketildiği gibi reçel, komposto, şerbet, meyve suyu, sirke, pekmez olarak da değerlendirilir. Tüm üzüm çeşitleri gibi kuş üzümünün de çekirdeği, yaprağı, kuru ve yaş olarak sayısız faydalara sahip olduğu biliniyor. Yüksek miktarda şeker içerdiği için kalori değeri de yüksektir. Kalsiyum, potasyum, sodyum ve demir gibi mineraller ile A, B1, B2, Niyasin ve C vitaminleri yönünden önemli bir besin kaynağı olarak kabul edilir.

Kuş üzümünün kabuk, et ve çekirdeğinde bulunan melatoninler yaşlanmayı geciktirir. Hücre esnekliği ile kapasitesini artırarak cildi gençleştirir. Hücreleri yeniler ve cildi güzelleştirir. Melatonin aynı zamanda hareket sisteminin yapı taşları olan kemik, kıkırdak, lif ve eklemleri birleştirici rol oynaması bakımından da önemlidir. Kuş üzümünde bulunan antosiyaninler ise cildi güneşin zararlı etkilerinden korur.

Neredeyse her gün maruz kalınan radyasyon, zehirli gazlar, ağır metaller, çevre kirliliği ya da hastalıkları tedavi etmek için kullanılan birçok ilaç ve besinlerden açığa çıkan serbest radikaller vücutla etkileşime girerek aktif oksijen oluşumuna yol açar. Bu aktif oksijen ise DNA, protein, karbonhidrat ve vücut yağlarında hasarlara neden olarak başta kanser, kalp-damar hastalıkları ve diyabet olmak üzere birçok hastalığı doğurur. Antioksidan olarak adlandırılan maddeler ise aktif oksijen oluşumunu engeller ya da oluşan aktif oksijenleri kendilerine bağlayarak yok ederler. Antioksidanların bir kısmı vücut tarafından üretilir, bir kısmı da dışarıdan vitamin ya da gıdalar ile alınır. Yakın zamana kadar en iyi bilnen antioksidanlar karotenoidler ile C ve E vitaminleriydi. Son yıllarda yapılan araştırmalar ise fenolik bileşiklerin bu açıdan daha etkili olduğunu gösteriyor. Siyah üzüm de içeriğindeki diğer tüm bitkisel gıdalardan daha yüksek miktardaki fenolik bileşikler sayesinde kanserin oluşumunu engellemek ve metastazların önüne geçmek konusunda çok değerli bir besin maddesidir.

Kuş Üzümü Nasıl Tüketilir?

Burada saydığımız ve daha onlarca sayamadığımız faydalarıyla üzüm, her mevsim ve her şekilde mutlaka tüketilmesi gereken, adeta temel bir besin maddesidir. Kuş üzümü nelere iyi gelir ve nasıl tüketilir sorularının kısacık birer yanıtı olamaz. Yaprakları, meyvesi, çekirdeği, taze ya da kurutulmuş olarak, meyve, kuruyemiş, baharat, meyve suyu, reçel şeklinde tüketilebilir. Her biri vücudun işleyişi için hayati değer taşıyan bileşikleri sayesinde, tarih öncesi çağlardan beri "sağlık iksiri" olarak adlandırılması da boşuna değil. Faydaları günümüzde bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda. Kuş üzümü suyunun faydaları da tüm bu saydıklarımızı içermekle birlikte içeriğinde daha fazla şeker barındır.

Kuş Üzümünün Zararları

Sağlıklı insanlar için herhangi bir zararından bahsedilemez. Fakat kronik hastalığı olanların, tüketmeden önce doktorlarının tavsiyesini almaları yerinde olur.

İçeriğindeki yüksek şeker oranından dolayı, diyabet hastalarının ölçülü tüketmelerinde fayda vardır. Kurutulmuş meyvelerdeki şeker oranının yaş meyveye göre daha yüksek olduğu da unutulmamalı.

Mide hassasiyeti bulunanların asit oranı düşük ve ince kabuklu üzüm türlerini tercih etmeleri daha doğrudur.

Bağırsak metabolizmasını hızlandırdığı için çok tüketilmesi halinde ishale sebep olabilir.



