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Kuş, yılanı canlı canlı yedi

İLGİNÇ HABERLER  | 15.08.2018 22:03 | Son Güncelleme

Yılanı canlı canlı yiyen kuşun görüntüleri sosyal medyada ilgi gördü.

Kuşun, yılanı canlı canlı içini yediği anlar böyle kaydedildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler izleyenleri şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
küs yılan

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