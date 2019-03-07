Kuşadası açıklarında 11 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan kadın ve çocukların da aralarında bulunduğu 11 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik ekipleri, geçen salı günü saat 18.00'de, Sisam Adası'nın kuzeybatısında olduklarını belirten bir grup kaçak göçmenin yardım çağrısı üzerine harekete geçti. Kuşadası'nın Teke Burnu'nun 10 mil güneyinde tespit edilen lastik botta 7'si Afganistan, 2'si Kongo, 1'i Orta Afrika Cumhuriyeti ve 1'i Togo uyruklu olmak üzere toplam 11 kaçak göçmen yakalandı. 5'i erkek, 3'ü kadın ve 3'ü çocuk olan grup, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Kaçaklar kimlik tespit işlemi sonrası, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

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