Kuşadası açıklarında 38 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla lastik botla Yunan adalarına gitmeye çalışan Suriyeli 38 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kadınlar Denizi açıklarında görevli Sahil Güvenlik botu ekibi, cumartesi günü saat 04.30 sıralarında, lastik bot tespit etti. Durdurulan lastik bottaki tamamı Suriye uyruklu, 26'sı erkek, 5'i kadın ve 7'si çocuk olan toplam 38 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuyla kıyıya getirildi. Suriyeli kaçak göçmenler, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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