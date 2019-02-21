Kuşadası açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarından yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 44 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Kuşadası açıklarında bulunan Sahil Güvenlik botundaki görevliler, saat 00.30 sıralarında, hareket halindeki lastik botu fark etti. Durdurulan bottaki 18'i Suriye, 18'i İran, 3'ü Somali, 2'si Filistin, 2'si Eritre ve 1'i Orta Afrika uyruklu olmak üzere toplam 44 kaçak göçmen yakalandı. 16'sı erkek, 14'ü kadın ve 14'ü çocuk olan kaçak göçmenler, kıyıya getirildi. Kimlik tespit işlemleri sonrası 44 kişi, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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