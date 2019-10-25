HABER

Kuşadası açıklarında 65 kaçak göçmen yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 25.10.2019 10:31 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaklaşık 7 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 65 kaçak göçmen yakalandı.

Kadir ÖZEN / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında yaklaşık 7 saat arayla durdurulan 2 ayrı lastik botta aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 65 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik ekipleri geçen çarşamba günü saat 00.20'de gelen ihbarla, Kuşadası açıklarında lastik botla bir grup göçmenin yasa dışı geçiş yaptığını öğrendi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta İran uyruklu 12 göçmen yakalandı. 8'i erkek ve 4'ü kadın olan grup, kıyıya getirildi. Aynı gün saat 07.15'te yine Kuşadası açıklarında kaçak geçiş olduğu ihbarı üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik botu tarafından durdurulan lastik botta, 28'i Filistin ve 25'i Suriye uyruklu olmak üzere 53 göçmen yakalandı. 28'i erkek, 10'u kadın ve 15'i çocuk olan bu grup da kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 65 kaçak göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAF

PARTNER Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu! Henüz 24 yaşında ama... 1 gecede milyarder oldu!
Sondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktüSondaj çalışması ile açığa çıkan gaz mahalleliyi sokağa döktü
Edirne’de trafik kazası: 1 ölüEdirne’de trafik kazası: 1 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Jandarma'da kritik değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk pozu!

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Rusya'dan 'Suriye' mutabakatı ile ilgili yeni açıklama

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ankara'da dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Oğlunun bıçakladığı baba: Sonuçta evlattır

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Önce eski eşi ve araçtaki doktoru ardından kendini vurdu!

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Korkunç olay! Kendini, eşini ve çocuğunu benzin dökerek yaktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Annesinin kucağından düşen 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Acı olay... 3 aylık bebek ölüm kalım mücadelesi veriyor

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

Yeni doğan bebeği çöp kovasına bırakmıştı! Yeni gelişme

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Polis müdürü Ali Loğoğlu'na üst düzey görev

FETÖ’nün kabusu olmuştu! Üst düzey görev

Bursa'daki aile boyu katliamda flaş gelişme! Babasını, eşini ve çocuklarını öldürmüştü

Aile boyu katliamda flaş gelişme!

Diyarbakır’da tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Çok sayıda yaralı

İşçileri taşıyan minibüs kaza yaptı! Çok sayıda yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

Bakırköy'de tren yolundaki köprüye çarpan tır devrildi: 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.