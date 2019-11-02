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Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2019 10:18 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, 95 kaçak göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı

Kadir ÖZEN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesi açıklarında durdurulan 2 ayrı lastik botta, 95 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik uçağı, perşembe günü, Kuşadası açıklarında bir lastik bot tespit etti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu ekibince durdurulan lastik botta 35'i Suriye, 16'sı Kuveyt, 3'ü Filistin, 2'si Irak ve 2'si Eritre uyruklu olmak üzere 58 göçmen yakalandı. 19'u erkek, 12'si kadın ve 27'si çocuk olan grup, kıyıya getirildi.
Sahil Güvenlik ekibi, dün saat 04.48'de, Kuşadası açıklarında bir lastik bot daha tespit etti. Durdurulan lastik botta 34'ü Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 37 göçmen yakalandı. 11'i erkek, 8'i kadın ve 18'i çocuk olan grup, kıyıya getirildi. Her iki olayda yakalanan 95 göçmen, kimlik tespit işlemi sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası açıklarında 95 kaçak göçmen yakalandı

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