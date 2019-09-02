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Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 21:58 | Son Güncelleme

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması başladı

Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında düzenlenen kortej yürüyüşünde renkli görüntüler oluştu.

Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül tarihlerinde düzenlenecek Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması'nın açılışı kortej yürüyüşüyle başladı.

Atatürk Bulvarı, İnönü Bulvarı, Sağlık Caddesi, Barbaros Bulvarı'nın ardından Kervansaray'da sona eren kortejde animasyon ve halk dansları ekiplerinin gösterileri renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinlik sonunda konuşma yapan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin Beste Yarışması kapsamında ilçenin kültür ve sanat etkinliğine doyacağını söyledi.

Günel, program çerçevesinde kitap fuarı ve "7 den 77’e Barış Manço Sergisi"nin açıldığını, 5 gün boyunca Ziynet Sali, Murat Dalkılıç, Haluk Levent ve Hande Yener gibi sanatçıların da konser vereceğini ifade etti.

Korteje CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Hüseyin Yıldız, Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ile yerli ve yabancı turistler katıldı.

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Altın Güvercin Beste Yarışması etkinlik kortej

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