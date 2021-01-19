Kuşadası Belediyesi’nden bisikletçilere vitamin desteği

Kuşadası Belediyesi, Efes-Selçuk Bisikletliler Grubu üyelerine gezi rotalarının son durağı olan Adagöl’de taze sıkılmış portakal suyu ikram etti. Özel olarak tasarlanan Mobil İkram Aracı’ndan vitamin deposu portakal sularını alan Selçuklu bisikletçiler Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti.

Çevre kentlere doğa gezileri düzenleyen Efes-Selçuk Bisikletliler Grubu’nun son durağı Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl Mesire Alanı oldu. Burada Selçuklu Bisikletçileri özel tasarım ikram aracıyla Kuşadası Belediyesi personeli karşıladı. Yaklaşık 20 kilometre pedal çeviren 36 bisikletçiye Kuşadası Belediyesi tarafından taze sıkılmış portakal suyu ikram edildi. İçtikleri meyve sularıyla enerji depolayan Efes-Selçuk Bisikletliler Gurubu üyeleri, Adagöl’de verdikleri kısa bir molanın ardından geri dönüş yoluna geçti.

Efes-Selçuk Bisikletliler Grubu’nun genç üyesi Caner Öz “Yaklaşık 20 kilometre pedal çevirerek Kuşadası’na ulaştık. Burada bizi Kuşadası Belediyesi yetkilileri karşıladı. Bizlere ikram ettikleri taze sıkılmış meyve suyu sayesinde enerji depoladık. Kuşadası Belediyesi’ne misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” diye konuştu.

