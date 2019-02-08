Kuşadası Belediyesinin bazı taşınmazları, büyükşehir belediyesine ödenmesi gereken otogar işletmesi kirasının verilmemesi üzerine haczedildi.

Alınan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ilçedeki otogarlardan elde edilen kiraları ödemeyen Kuşadası Belediyesi hakkında 2017'de Kuşadası'nda dava açtı.

Mahkeme, faizleriyle 748 bin lirayı ödemeyen Kuşadası Belediyesi hakkında icra takibi başlatılmasına karar verdi.

Büyükşehir Belediyesi, kararın ardından alacaklarına karşılık Kuşadası Belediyesine ait bazı taşınmazları haczetti.

Kuşadası Belediye Başkanı Özer Kayalı, "Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından 748 bin 288 liralık borç için belediyemize ait tüm mülklere haciz uygulaması kabul edilemez, gereği yapılacaktır." dedi.

