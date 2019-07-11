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Kuşadası Gençlik Festivali başladı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.07.2019 13:11 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası Gençlik Festivali başladı.

Kuşadası Gençlik Festivali başladı

Orhan SENCER - Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası Gençlik Festivali başladı.

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda dün başladı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen festivalin ilk gününde Teoman, Bulutsuzluk Özlemi, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pilli Bebek, Baba Zula, Pamela, Aslı Gökyokuş, Dolu Kadehi Ters Tut, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Dilhan Şeşen ve Nelly White sahne aldı.

Festivalin programı şöyle:

11 Temmuz Perşembe

-Siyah Sahne-

Emre Aydın

Halil Sezai

Zakkum

Bülent Ortaçgil

Ozbi ft Gülce Duru

Gökcan Sanlıman

Melisa Uzunarslan

-Kırmızı Sahne-

Duman

Cem Adrian

Melek Mosso

Son Feci Bisiklet

Jehan Barbur

Yok Öyle Kararlı Şeyler

3 Deyince

12 Temmuz Cuma

-Siyah Sahne-

Athena

Feridun Düzağaç

Seksendört

Gülçin Ergül

Şanışer ft Sokrat St

Ezgi Aktan

Supernova Reggae Band

-Kırmızı Sahne-

maNga

Moğollar

İskender Paydaş

Sena Şener

Aydilge

Nova Norda

Ümit Olgun & Paryalar

13 Temmuz Cumartesi

-Siyah Sahne-

Şebnem Ferah

Ceza

Umut Kuzey

Niyazi Koyuncu

Çamur

Melike Şahin

Yaşlı Amca

-Kırmızı Sahne-

Mor ve Ötesi

Ceylan Ertem

Flört

Gazapizm

Eda Baba

Sattas

Dalganabak

14 Temmuz Pazar

-Siyah Sahne-

Pentagram

Sagopa Kajmer

Pera

Can Gox

Black Tooth

Kül

The Madcap

-Kırmızı Sahne-

Selda Bağcan

Adamlar

Fatma Turgut

Deniz Tekin

Yirmi7

The Pacifico Band

Başıbozuk

Kuşadası Gençlik Festivali başladıKuşadası Gençlik Festivali başladıKuşadası Gençlik Festivali başladı

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