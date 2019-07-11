Orhan SENCER - Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası Gençlik Festivali başladı.
Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali, Kuşadası Davutlar'daki Sevgi Plajı'nda dün başladı. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile gerçekleşen festivalin ilk gününde Teoman, Bulutsuzluk Özlemi, Can Bonomo, Yüzyüzeyken Konuşuruz, Pilli Bebek, Baba Zula, Pamela, Aslı Gökyokuş, Dolu Kadehi Ters Tut, Khontkar, Hedonutopia, Sıcak, Dilhan Şeşen ve Nelly White sahne aldı.
Festivalin programı şöyle:
11 Temmuz Perşembe
-Siyah Sahne-
Emre Aydın
Halil Sezai
Zakkum
Bülent Ortaçgil
Ozbi ft Gülce Duru
Gökcan Sanlıman
Melisa Uzunarslan
-Kırmızı Sahne-
Duman
Cem Adrian
Melek Mosso
Son Feci Bisiklet
Jehan Barbur
Yok Öyle Kararlı Şeyler
3 Deyince
12 Temmuz Cuma
-Siyah Sahne-
Athena
Feridun Düzağaç
Seksendört
Gülçin Ergül
Şanışer ft Sokrat St
Ezgi Aktan
Supernova Reggae Band
-Kırmızı Sahne-
maNga
Moğollar
İskender Paydaş
Sena Şener
Aydilge
Nova Norda
Ümit Olgun & Paryalar
13 Temmuz Cumartesi
-Siyah Sahne-
Şebnem Ferah
Ceza
Umut Kuzey
Niyazi Koyuncu
Çamur
Melike Şahin
Yaşlı Amca
-Kırmızı Sahne-
Mor ve Ötesi
Ceylan Ertem
Flört
Gazapizm
Eda Baba
Sattas
Dalganabak
14 Temmuz Pazar
-Siyah Sahne-
Pentagram
Sagopa Kajmer
Pera
Can Gox
Black Tooth
Kül
The Madcap
-Kırmızı Sahne-
Selda Bağcan
Adamlar
Fatma Turgut
Deniz Tekin
Yirmi7
The Pacifico Band
Başıbozuk
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