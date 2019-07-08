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Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 12:17 | Son Güncelleme

TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası Gençlik Festivali, 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE’nin en büyük müzik festivallerinden Kuşadası Gençlik Festivali, 10-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Umut Kuzey öncülüğünde Milyon Yapım organizasyonuyla 4. kez düzenlenecek Kuşadası Gençlik Festivali, 5 gün boyunca farklı müzik türlerinden yaklaşık 70 sanatçıyı müzikseverlerle buluşturacak. Kuşadası Belediyesi ve Aydın Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda gerçekleşecek festivalin programı şöyle:

10 Temmuz Çarşamba

-Siyah Sahne-

Teoman

Can Bonomo

Yüzyüzeyken Konuşuruz

Aslı Gökyokuş

Khontkar

Hedonutopia

Sıcak

-Kırmızı Sahne-

Bulutsuzluk Özlemi

Pilli Bebek

Pamela

Baba Zula

Dolu Kadehi Ters Tut

Dilhan Şeşen

Nelly White

11 Temmuz Perşembe

-Siyah Sahne-

Emre Aydın

Halil Sezai

Zakkum

Bülent Ortaçgil

Ozbi ft Gülce Duru

Gökcan Sanlıman

Melisa Uzunarslan

-Kırmızı Sahne-

Duman

Cem Adrian

Melek Mosso

Son Feci Bisiklet

Jehan Barbur

Yok Öyle Kararlı Şeyler

3 Deyince

12 Temmuz Cuma

-Siyah Sahne-

Athena

Feridun Düzağaç

Seksendört

Gülçin Ergül

Şanışer ft Sokrat St

Ezgi Aktan

Supernova Reggae Band

-Kırmızı Sahne-

maNga

Moğollar

İskender Paydaş

Sena Şener

Aydilge

Nova Norda

Ümit Olgun & Paryalar

13 Temmuz Cumartesi

-Siyah Sahne-

Şebnem Ferah

Ceza

Umut Kuzey

Niyazi Koyuncu

Çamur

Melike Şahin

Yaşlı Amca

-Kırmızı Sahne-

Mor ve Ötesi

Ceylan Ertem

Flört

Gazapizm

Eda Baba

Sattas

Dalganabak

14 Temmuz Pazar

-Siyah Sahne-

Pentagram

Sagopa Kajmer

Pera

Can Gox

Black Tooth

Kül

The Madcap

-Kırmızı Sahne-

Selda Bağcan

Adamlar

Fatma Turgut

Deniz Tekin

Yirmi7

The Pacifico Band

Başıbozuk

Kuşadası Gençlik Festivali başlıyor

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