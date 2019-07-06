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Kuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayım

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 11:53 | Son Güncelleme

 AYDIN'da 10-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 4.

Kuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayım

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - AYDIN'da 10-14 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 4. Kuşadası Gençlik Festivali hazırlıklarına başlandı. Festivalde 70 şarkıcı ve grubun sahne alacağı belirtildi.
Rock müzik şarkıcısı, besteci ve organizatör Umut Kuzey öncülüğünde 'Her zaman iyi müzik' sloganıyla bu yıl 4'ncüsü düzenlenen Kuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayım başladı. Beş gün boyunca müzik dünyasının yıldızlarına ev sahipliği yapacak festival, Kuşadası Davutlar Bölgesi Sevgi Plajı'nda yapılacak. Festivale katılmak isteyen müzikseverler kamp ve konserler için kombine bilete 264, günlük kombine bilete ise 60 TL ödeyecek.
'GENÇLER KAMP KÜLTÜRÜ EDİNİYOR'
Bu yılki festivalde 70 şarkıcı ve grubun sahne alacağını söyleyen organizatör Umut Kuzey, "Gençliğe bir festival kazandırmak için 2016 yılında Kuşadası Sevgi Plajı'ndan yola çıktık. Çok başarılı bir iş başlangıç oldu. Diğer yıllarda da katılımcıları sürekli arttı. Toplam sirkülasyonda 200 binleri buldu. Bu yıl iki sahnede toplam 70 sanatçının hayranlarıyla buluştuğu bir festival olarak Türkiye müzik tarihinde yerini alacak. Kuşadası Gençlik Festivali'nin bir diğer özelliği ise sadece İzmir, Muğla, Denizli, Aydın gibi yakın illerden değil, Türkiye'nin dört bir yanından genç arkadaşlarımızı bir araya getirmesi. Gençler burada kamp kültürünü ediniyor. Yaklaşık 15 bin civarı kampçı genç arkadaşımız var. Bizim onlara burada sağladığımız olanaklarla kamp kuruyorlar, kaynaşıyorlar, yeni arkadaşlıklar kuruyor, müzik dinliyorlar" dedi.
FESTİVALDE BİN KİŞİ GÖREV ALACAK
Festivalin bölgenin tanıtımı ve istihdam açısından da önem taşıdığını söyleyen Kuzey, "Davutlar Sevgi Plajı'nda, sahille beraber 130 dönüm üzerinde kendi malzemelerimizle, çitlerle çevirdiğimiz alanda duş, tuvalet, yiyecek içecek olanakları sağlıyoruz. Kamp ve festival alanına dedektörlü kapılardan giriş yapılacak. Yaklaşık 200 güvenlik elemanı ile gençlerin güvenli bir ortamda eğlenip, tatil yapacakları bir ortam yaratıyoruz. Festivalin mükemmel ve sorunsuz geçmesi için 100'ü ofis, 200'ü güvenlik olmak üzere 1000 kişi görev alacak. Tüm gençleri festivale davet ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

Kuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayımKuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayımKuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayımKuşadası Gençlik Festivali'nde geri sayım

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