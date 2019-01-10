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Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 16:09 | Son Güncelleme

 KUŞADASI İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Ş.

Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- KUŞADASI İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Murat Ş. (38), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dün saat 21.00 sıralarında harekete geçti. Aslen Yalovalı olan Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı Murat Ş., Türkmen Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı lojmanda gözaltına alındı. Murat Ş.'nin lojmanında yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyaller ve bazı dokümanlara da el konuldu. 1 yıldır Kuşadası'nda görev yapan Murat Ş., soruşturmanın sürdüğü Yalova'ya gönderildi.

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Kuşadası İlçe Jandarma Komutanı'na FETÖ'den gözaltı

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